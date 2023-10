Augusta, commemorazione dei defunti, da oggi navette gratuite per raggiungere il cimitero

A partire da oggi, martedì 31 ottobre e in occasione della festa di Ognissanti di domani 1 novembre e della commemorazione dei defunti di giovedì 2 novembre, verranno effettuate corse gratuite con navette per raggiungere più facilmente il cimitero. Quest’anno il Comune ha deciso di istituire il servizio e a seguito di ricerca di mercato, lo ha affidato alla società “Eurotour servizi” di Villasmundo con un impegno spesa di 5.940 euro.

Tre pullman gireranno tutto il giorno dalle 7,30 alle 17,30 per tre distinti percorsi che copriranno tutta la città, dalla Borgata, dal centro storico a Monte Tauro e Brucoli con destinazione cimitero: Linea 1 Augusta Isola, dal capolinea di via Caracciolo , attraversa il centro storico, viale Italia e via Lavaggi fino all’altro capolinea nell’area di un distributore accanto al cimitero;

Linea 2 che parte da Brucoli, attraversa il borgo marinaro, arriva al cimitero e da qui in via Lavaggi e viale Italia e di nuovo al cimitero;

Linea 3 Monte, che copre sia Monte Tauro che Monte Amara, compreso Parco Airone con fermata anche davanti l’ospedale Muscatello.

Il programma delle celebrazioni religiose all’aperto prevede per domani 1 novembre, Ognissanti, le celebrazioni di tre messe all’aperto davanti la chiesa del Cristo redentore: alle 11 celebrata da padre Maurizio Sierna, amministratore parrocchiale di “Santa Maria del Perpetuo Soccorso”, alle 12 da padre Helenio Schettini, parroco del “Sacro Cuore di Gesù”, alle 16 da don Francesco Antonio Trapani, parroco di “San Nicola di Bari” a Brucoli.

La commemorazione dei defunti di giovedì 2 novembre si aprirà alle 9, con la messa all’aperto che sarà celebrata da don Giuseppe Mazzotta, parroco di “San Giuseppe Innografo”, proseguirà alle 11 con la celebrazione di don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre alla presenza delle autorità civili e militari e si concluderà alle 16 da don Angelo Saraceno, parroco della “Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia”. Alle ore 15 è previsto un pellegrinaggio per i viali del cimitero, diretto dalla comunità parrocchiale di “San Francesco di Paola” e guidato da don Francesco Scatà.