Augusta, Commemorazione dei defunti: al cimitero(riaperto) si celebrano le messe. Ma sempre davanti alla chiesetta, ancora chiusa

Si svolgeranno regolarmente oggi le celebrazioni religiose al cimitero monumentale in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti di oggi che di solito prevede un maggior numero di persone che si recano a visitare i propri defunti. Dopo la sospensione delle messe mattutine di ieri a causa delle avverse condizioni atmosferiche, grazie al bel tempo di oggi si procederà come da calendario con la prima messa delle 9 celebrata da don Giuseppe Mazzotta, parroco di “San Giuseppe Innografo”, seguita alle 11 dalla celebrazione officiata da padre Marcellino Margarone, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, che prevede come sempre la partecipazione delle autorità civili e militari. Concluderà la giornata l’ultima messa delle 16 presieduto da don Angelo Saraceno, parroco della chiesa di Santa Lucia.

Anche quest’anno, puntualmente come da anni, le cerimonie si svolgeranno all’aperto visto che la piccola chiesetta intitolata a Gesù redentore, finita di restaurare già tre anni fa, dopo un trentennio di chiusura per i danni causati dal terremoto della notte di Santa Lucia del 1990 e un impegno di circa 500 mila euro di fondi della legge 433/91, rimane ancora chiusa e inaccessibile agli augustani, molti dei quali non la conoscono nemmeno non essendoci mai potuti entrare.

Il cimitero, dopo la chiusura dovuta al maltempo dei giorni scorsi, ha riaperto domenica 30 ottobre, ripulito in via straordinaria dal Comune già nella mattinata anche se considerato che è continuato a piovere fino a ieri mattina era praticamente impossibile trovare i vialetti del tutto privi di acqua e fango. Ha comunque fatto registrare una discreta affluenza di persone che oggi sarà sicuramente superiore visto la bella giornata e la giornata di commemorazione.

Al cimitero si può arrivare a piedi da viale Impastato, ma “le vetture autorizzate, munite di pass, possono accedere dal viale dei cipressi. Per anziani o diversamente abili è possibile richiedere l’autorizzazione al Comando di Polizia Municipale previa presentazione di certificazione medica”, come scrive l’assessore Pino Carrabino su Facebook.