Augusta, comitato di gestione dell’Autorità portuale: nominato Meloni in quota alla Regione

E’ l’augustano Roberto Meloni il delegato del governo regionale in seno al comitato di gestione dell’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Lo ha indicato, due giorni fa, il presidente della Regione Nello Musumeci. Una laurea in Ingegneria civile con indirizzo Trasporti, ex assessore provinciale, consigliere comunale e provinciale, già presidente del Consorzio universitario “Archimede” di Siracusa, Meloni, 76 anni, per due anni ha fatto parte dell’allora comitato portuale come rappresentante della ex Provincia e ieri era presente alla cerimonia di consegna dei lavori di realizzazione del nuovo terminal container al porto.

“Devo ringraziare il presidente Nello Musumeci e l’ex sindaco di Avola, Luca Cannata che hanno lavorato per questa nomina e mi hanno sponsorizzato, -ha commentato-so che ad Augusta sono contenti e questo mi fa piacere. La domanda che mi sono posto appena il presidente Musumeci mi ha chiamato è spero di essere all’altezza, ho parlato già con tutti i rappresentanti del porto, con chi ha avuto responsabilità nel porto, con chi è stato assessore al ramo, con alcuni sindacati, voglio creare una sinergia per essere nel mio piccolo utile, per portare avanti la struttura più importante che c’è nel territorio della Sicilia orientale che è il porto. Lo dico da quando ero assessore”.

Meloni è il secondo augustano a sedere all’interno del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale per il quadriennio 2022-2026. Il primo è stato, nelle scorse settimane, Dario Niciforo, ingegnere nominato in rappresentanza del Comune di Augusta, dell’organismo interno all’ Adsp che si è insediato il 9 giugno, presieduto dal presidente dell’Autorità portuale Francesco Di Sarcina, fanno parte anche il direttore marittimo pro-tempore della Sicilia orientale contrammiraglio Giancarlo Russo, il comandante della Capitaneria di porto di Augusta, capitano di vascello Michele Maltese e Giuseppe Galizia, ingegnere capo della Città metropolitana di Catania, riconfermato per il secondo quadriennio.