Augusta, Comitato dei commercianti: il nuovo presidente è Greco, rinnovato anche il direttivo

Cambio della guardia alla guida del Comitato dei commercianti di Augusta. A guidarlo adesso è il neo presidente Giancarlo Greco, vice Stefano Cacciaguerra e il nuovo direttivo composto da Elena Cimino, Lorenzo Carriglio, Valeria Valastro, Marcello Vacante, Lucia Olga Severino e Ciro Veca ed eletto lunedì sera dai titolari delle attività del centro storico che si sono riuniti nel rispetto delle norme anticovid e hanno potuto scegliere i loro rappresentanti tra due alternative.

“Teniamo particolarmente a ringraziare il direttivo uscente che – ha fatto sapere la portavoce Elena Cimino – tanto ha dato a questa associazione facendola diventare nel corso degli anni una realtà importante, incentivando e sensibilizzando la popolazione, attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni, a rivivere e ripopolare il centro storico. Sulla scia dei progetti già realizzati sarà nostra cura continuare a rendere grande il Comitato, cercheremo di coinvolgere più attività possibili e relazioneremo con le altre associazioni che insistono sul nostro territorio. Il nuovo direttivo ha già in programma di concordare un incontro con il nuovo sindaco Di Mare che già si è reso disponibile ad ascoltarci e ad accogliere nel miglior modo possibile le nostre istanze.

In questi anni il Comitato ha organizzato tante iniziative di successo al centro storio che hanno richiamato tanta gente, nelle scorse settimane era stata l’ex presidente Elvira Cappelleri ad annunciare su Facebook di dover lasciare “per motivi strettamente familiari che mi porterebbero a dedicare poco tempo un ruolo che dall’esterno può sembrare ad alcuni un passatempo ma che purtroppo toglie tanto tempo alle famiglie e al lavoro. In questi 3 anni –ha scritto – mi sono dedicata anima e corpo all’associazione per cercare di raggiungere l’obiettivo principale di ripopolare il centro storico, oggi posso dire per quanto mi riguarda che l’obiettivo è stato raggiunto. Il mio sostegno ci sarà sempre”.