Augusta, comando dei Vigili urbani: confermato Carpanzano che guida pure il settore Finanze

E’ stato riconfermato per altri 5 mesi nel suo duplice ruolo di responsabile dell’ area della posizione organizzativa del IX settore di Polizia municipale, ovvero come comandante dei Vigili urbani e di responsabile, ad interim, del settore Finanziario del Comune Angelo Carpanzano, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Modica, nel ragusano e commissario di Polizia municipale, che dallo scorso anno è in servizio al comune megarese a scavalco, dopo una convenzione stipulata con l’Ente.

Ad averlo riconfermato, con apposita determina, è stato il sindaco Cettina Di Pietro “evidenziato che il curriculum vitae del commissario capo Angelo Carpanzano è adeguato per l’espletamento delle funzioni di capo settore, sia per l’esperienza maturata in ordine alla formazione, sia in ordine alla capacità organizzativa”, “rilevato che all’interno del Comando di polizia municipale mancano unità di personale di categoria D” e che “pur essendo in servizio, in altri settori, dipendenti inquadrati nella categoria D, non è possibile attribuire agli stessi un incarico di posizione organizzativa di comandante di P.M., per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste”- si legge nel provvedimento di nomina che ha validità fino al 31/12/2020, salvo revoca a seguito dell’esito delle procedure concorsuali o altra tipologia di assunzione. Nel fabbisogno di personale 2020-2022 sono, infatti, previsti la copertura dei posti vacanti di comandante di Polizia municipale, categoria D e dell’ istruttore direttivo contabile, categoria D, tramite concorso pubblico.

Il dipendente di ruolo a tempo determinato del Comune di Modica, presta servizio ad Augusta da un anno, da quando lo scorso 30 luglio 2019 fu nominato per la prima volta per sei mesi e 30 ore settimanali, prorogati per altri sei mesi a gennaio scorso.