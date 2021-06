Augusta, comandante dei Vigili urbani nominato senza concorso: l’affondo di Riva destra

Assenza di concorsi per la figura del comandante dei Vigili urbani un po’ in tutti i comuni, compreso anche Augusta e Sortino, che sono emblematici perché da anni non è mai stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, ma si è andati avanti con affidamenti. A sollevare la questione, attuale per il Comune megarese, è il coordinatore provinciale Riva Destra Siracusa, Nello Bongiovanni che stigmatizza questo modo di procedere ritenendo “che a tutti debba essere garantita la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, invece si preferisce la modalità della nomina che spesse volte non premiano la meritocrazia. Questo tipo di atteggiamento a nostro avviso è una chiara violazione del diritto costituzionale. I Comuni hanno fatto un piano delle assunzioni? Perché non devono avere un Comandante dei Vigili urbani scelto con il criterio della meritocrazia e non del clientelismo”– scrive in una nota l’esponente politico che si augura al più presto che “la Costituzione sia rispettata, i giovani e non hanno il diritto di avere una speranza di lavoro occupati fino ad oggi da nomine che non producono un buon servizio per i cittadini”.

Ad Augusta il posto da comandante dei Vigili urbani si è reso effettivamente libero dal 4 giugno scorso dopo che l’ormai ex comandante Angelo Carpanzano ha chiesto ed ottenuto, il mese scorso, la revoca della convezione per l’incarico assunto già a luglio del 2019, “per gravi motivi personali” e il rientro al Comune di Modica, come si legge nella delibera di Giunta. È, infatti, dipendente del Comune ragusano che aveva stipulato una convenzione con l’Ente megarese per il suo impiego, a tempo parziale e determinato per 30 ore settimanali rinnovabili per sei mesi, poi prorogati fino il 30 giugno 2021, di cui è stato effettuato il recesso.

Per trovare il suo sostituto il sindaco Peppe Di Mare ha pubblicato un avviso di interpello rivolto a tutto il personale dipendente del comando di Polizia municipale di corso Sicilia, inquadrato in categoria C, vista “la mancanza di personale inquadrato nella categoria contrattuale” e “considerata l’impossibilità temporanea di assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico, il comandante di Polizia municipale e della necessità di dover garantire il buon funzionamento dei servizi essenziali di questo Ente” – si legge nell’atto. L’interpello è scaduto alcuni giorni fa e si attende il nuovo comandante, mentre è già stato nominato il nuovo responsabile del settore “Economico- Finanziario”, incarico ricoperto ad interim fino a qualche giorno fa da Carpanzano. Si tratta di Francesco Siena dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda sanitaria provinciale, che dal primo giugno lavora al comune megarese per 36 ore settimanali e fino al 31 maggio 2022.