Augusta, collezione di riviste storiche del docente Carmelo Giummo donate alla biblioteca comunale

Una cospicua collezione di riviste storiche del docente di Inglese Carmelo Giummo, improvvisamente scomparso l’anno scorso, adesso fa parte della biblioteca comunale “George Vallet” che si arricchisce così dei nuovi volumi. A donarla al Comune è stato Elio, il fratello del compianto insegnante liceale che ha così inteso non disperdere un patrimonio collezionato negli anni con passione e caratterizzato dalle raccolte complete delle riviste Bell’Italia – Alla scoperta del paese più bello del mondo – dall’ 1 del maggio 1986 al 402 dell’ottobre 2019, nonché Bell’Europa – Alla scoperta del continente più bello del mondo – dall’1 del maggio 1993 al 317 del settembre 2019.

“Siamo onorati di questo gesto che conferma il legame dell’indimenticabile docente del liceo “Megara”, dove ha insegnato per anni letteratura inglese – ha commentato l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino – con il territorio e le realtà locali ed europee che gli sono sempre autenticamente appartenute, in una prospettiva interculturale e di costruttivo confronto”. Grato anche il sindaco Giuseppe Di Mare che ha ricordato la figura del docente Giummo che ha formato generazioni di augustani, un “uomo di cultura e di molteplici interessi artistici che spaziavano dalla poesia alla pittura, dalla musica alla fotografia”.

Per il consigliere comunale ed ex alunno Manuel Mangano è “una donazione che si inserisce a pieno titolo nella passione per la conoscenza dei luoghi e la geografia che sono state una costante dell’attività di studio del professor Giummo e un contrassegno della sua scrittura poetica”.

A questo si aggiunge la grande passione per la poesia, tante infatti sono state le liriche pubblicate su antologie e riviste (tra le quali Lo Specchio della Stampa) e scritte dal docente che ha partecipato ad eventi letterari e artistici a Noto, Siracusa, Recanati, Napoli, Cagliari, Ferrara, Londra.

Fra gli anni 80 e il 2019 sono state pubblicate cinque raccolte di poesie, in cui il filo conduttore è il viaggio, che si pone come elemento sempre più centrale della sua scrittura poetica che articola e costantemente ridefinisce la relazione tra il soggetto, la storia e il presente, tra rumori e silenzio.

Parallelamente alla scrittura, Giummo ha intrattenuto una frequente collaborazione con artisti, fotografi e musicisti. Nel 1989 il compositore inglese Robert Keeley (senior lecturer in music presso il King’s College di Londra) ha messo in musica il ciclo di liriche inedite “Römische Lieder per tenore e pianoforte”. Con Arteinessere, associazione artistica di Castel S. Pietro (BO), ha prodotto numerosi contributi in occasione di mostre ed eventi dedicati al ‘libro d’artista’. Tra il 2007 e il 2013, in collaborazione con Maria Agata Amato, pittrice, incisore e docente di tecniche dell’incisione all’Accademia di Belle arti di Bologna ha realizzato tre libri d’artista.

Nel 2017 ha partecipato al Convegno internazionale sulla Scrittura fantastica di Bonaviri tenutosi all’Università di Debrecen (Ungheria) con un intervento sui nuclei scritturali e tematici ricorrenti nella produzione poetica di Bonaviri, ancora poco studiata. Ultimo suo lavoro una plaquette di poesie con testo a fronte, “Che subito dimentichi/Qué pronto olvidas,” tradotte in spagnolo da Juan Pérez Andrés, fondatore e direttore della rivista Zibaldone. Estudios italianos, un progetto che si inserisce nel quadro della prima edizione delle Jornadas de Italianistica, dedicata alla Sicilia, organizzata dalla Asociación cultual Zibaldone dell’Universidad internacional Menéndez y Pelayo di Valencia, Spagna.