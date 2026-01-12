Augusta, ColazioniAMO prende ufficialmente il via: un’esperienza di inclusione e formazione

Ha preso ufficialmente vita questa mattina ColazioniAMO, il progetto promosso dall’Associazione Nazionale “20 Novembre 1989”, guidata dal presidente Sebastiano Amenta, che unisce inclusione sociale, formazione professionale e solidarietà in un’unica esperienza concreta e profondamente umana.

Grazie al protocollo d’intesa siglato con il Circolo Ufficiali della Marina Militare, i giovani dell’associazione hanno potuto vivere la loro prima giornata di servizio all’interno di una realtà di grande prestigio. Le colazioni sono state servite ai clienti del Circolo, dando ufficialmente avvio a un percorso che si preannuncia ricco di significato e opportunità.

L’esordio di oggi è stato un momento emozionante e coinvolgente, che ha mostrato con chiarezza quanto questo progetto possa rappresentare un futuro concreto di inclusione professionale per i ragazzi coinvolti. Durante il servizio, i giovani hanno gestito ordinazioni, accoglienza e attività operative, mettendo in pratica competenze relazionali e organizzative in un contesto reale e altamente formativo.

A supportare l’iniziativa erano presenti gli operatori della Cooperativa Crass, coordinati dalla presidente Carmen Malerba, assieme alle referenti dell’associazione 20 Novembre 1989 Daria Cipriano, Marcella Micciulla e Alessandra Tutino, da sempre impegnate nella promozione di percorsi di autonomia e integrazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Ammiraglio Giovanni Torre e al Comandante Placido Perticari, che con grande sensibilità e disponibilità hanno reso possibile l’avvio del progetto all’interno del Circolo Ufficiali, confermando l’attenzione della Marina Militare verso iniziative di valore sociale.

“ColazioniAMO si propone come un esempio virtuoso di comunità solidale – dice il presidente Sebastiano Amenta – un invito a condividere il primo pasto della giornata in un clima di accoglienza, partecipazione e crescita reciproca. Dopo questa fase inaugurale, le colazioni saranno aperte alla cittadinanza, offrendo a tutti la possibilità di sostenere l’iniziativa e vivere un momento di convivialità autentica”.

I proventi raccolti saranno destinati ai giovani partecipanti, come riconoscimento per il loro impegno e come sostegno al loro percorso verso una piena autonomia personale e professionale.