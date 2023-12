Augusta, Codice della strada: oltre 5.000 le violazioni accertate nei primi 10 mesi del 2023

Sono 5.350 le violazioni a norme del Codice della strada, compreso l’abbandono dei rifiuti, accertate dal comando di Polizia municipale dall’1 gennaio al 30 ottobre di quest’anno, per un importo totale di poco più di 328 mila e 564 euro. Un numero elevato che indica una certa tendenza a trasgredire, con il numero maggiore di sanzioni, 5297 relative alle violazioni commesse ai vari articoli del Codice della strada, e che include anche le multe accertate durante l’estate al borgo marinaro di Brucoli, dove da luglio e fino a metà settembre, com’è noto, è stata installata per la prima volta la Zona a traffico limitato con i varchi d’ingresso automatizzati elettronici all’interno del borgo marinaro.

Il dispositivo elettronico nei primi tre giorni aveva prodotto circa 300 multe per accesso nell’area pedonale con i mezzi durante gli orari di vigore del divieto di transito.

Un parte minore di multe, 53, che si riferisce però solo ai primi sei mesi del 2023, è quella invece relativa all’accertamento del purtroppo ancora troppo diffuso abbandono dei rifiuti per strada o in luoghi pubblici, che vengono sanzionati ai sensi dell’articolo 15 del Codice della strada. In questo caso l’ importo totale accertato delle multe è di poco più di 8.200 euro e per beccare gli sporcaccioni il Comune si è servito di telecamere posizionate in vari punti del territorio comunale. I dati sono contenuti nelle determina di accertamento delle somme di Salvatore Daidone, responsabile del IX Settore “Polizia Municipale. Il fatto di aver accertato l’importo di 328 mila e 564 euro di sanzioni non vuol dire che il Comune ha incassato automaticamente tale somma, perché non è sempre detto che chi riceve una multa poi la paga.