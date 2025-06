Augusta, “Code senza barriere” a Brucoli: festa e inclusione con gli animali che danno benessere

Un momento ludico e ricreativo ma anche informativo per fare conoscere l’importanza che ha sul benessere della persona la terapia assistita con gli animali domestici. E dimostrare anche che facendo rete si possono raggiungere importanti obiettivi. E’ stato questo “Code senza barriere”, l’evento che si è svolto nei giorni scorsi in piazza Castello, a Brucoli e che ha coinvolto grandi e piccoli in un pomeriggio di integrazione, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Alessia Giulia Aleppo, consulente del sindaco Di Mare per il benessere animale, il garante per i diritti degli animali della Regione Giovanni Giacobbe ed Equitando onlus, che si occupa di interventi assistiti con animali.

“Un evento formativo che ha destato molto interesse e a cui hanno preso parte tanti aduli, bambini e persone diversamente abili appassionati di animali e che ha visto concretizzare un vero sistema di politiche sociali attive sul territorio– ha detto l’assessore alla Coesione sociale e vice sindaco Biagio Tribulato- il sindaco ha voluto mettere insieme coinvolgendo il mio assessorato e l’assessore Domenico Zanti per cercare di dare un messaggio alla città e cioè che possono creare degli eventi in collaborazione tra i vari assessorati per poter praticare la rete nel migliore dei modi. Questo è anche il mio punto di vista, un momento di grande aggregazione, continuiamo come amministrazione questa fase di condivisione con il territorio”.

Alla manifestazione -che si colloca anche all’interno di un percorso con le scuole sulla sensibilizzazione e avvicinamento al mondo animale rivolto agli alunni più piccoli delle classi dell’infanzia con giochi e terapia assistita non solo per i diversamente abili- hanno preso parte anche i ragazzi della “Dimora delle virtù” che hanno cantato e le associazioni di clownterapia “Teniamoci per mano onlus” e “Il sorriso che vorrei”

Durante la manifestazione il vicesindaco ha anche lanciato la presentazione, che si terrà a palazzo di città il 23 giugno, del libro “Sulle ruote della vita” di Piero Calabrò, giovane studente augustano, affinchè la disabilità possa davvero essere vissuta come un valore aggiunto.