Augusta, Cna e amministrazione a confronto su Zes, fondi comunitari e sviluppo

Si è parlato di concretizzazione dei processi di sviluppo per le Zone economiche speciali, della prospettiva di utilizzo dei fondi comunitari 2021/2027 e, in generale, delle attività di programmazione della città all’incontro che si è svolto ieri al Comune tra Cna e l’amministrazione. Presenti il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore al Porto Tania Patania, il consulente del Comune per le Zes Alessandro Ambrosio, per la Cna il presidente territoriale Rosanna Magnano, il segretario territoriale Gianpaolo Miceli, il presidente comunale Fabio Cannavà e il collaboratore locale Francesco Messina.

“Siamo pronti a una proficua collaborazione che – ha affermato Cannavà – metta a disposizione della città le nostre competenze ed esperienze con l’obiettivo di spingere il territorio a rilanciarsi dopo anni difficilissimi”.

“Vogliamo lavorare per dare concretezza agli investimenti sulle Zes e per fare buona spesa sulle risorse della programmazione 2021/2027 che vedrà Augusta al centro della gestione di importanti finanziamenti anche per il mondo delle Pmi – hanno aggiunto Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli – senza dimenticare i piani locali di sviluppo come il Prg, il Pudm ed i piani particolareggiati. Lavoriamo inoltre per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali grazie al nostro sportello start-up”.

Il sindaco e l’assessore hanno accolto positivamente le sollecitazioni dell’organizzazione dando disponibilità sin da subito a un confronto sui temi con grande spirito operativo e costruttivo in un clima di condivisione con le tante forze sociali del territorio.