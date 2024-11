Augusta, Cna: Carmelo Calì è il nuovo presidente comunale

E’ Carmelo Calì, autoriparatore augustano da sempre impegnato nell’organizzazione e componente del Consorzio Autoriparatori Augusta, il nuovo presidente comunale della Cna. E’ stato eletto ieri sera al termine dell’assemblea comunale che si è tenuta nella sede dell’Associazione filantropica Umberto I e in cui si è discusso di temi importanti come il credito, le agevolazioni e le principali attività connesse ai settori produttivi rappresentati dalla Confederazione, ma anche dei rinnovi statutari delle cariche di rappresentanza nel territorio.

A prendere parte all’incontro la presidente territoriale Rosanna Magnano, il segretario Gianpaolo Miceli, i dirigenti locali ed il personale e collaboratori della sede megarese di Cna. Il presidente uscente Fabio Cannavà ha ripercorso le attività svolte nel corso del mandato in cui ha rappresentato l’associazione nel territorio: dalle attività sul sostegno alle piccole e medie imprese fino agli incontri con l’attuale amministrazione su Zes, investimenti e portualità fino alle iniziative in favore di pensionati e cittadini. Anni complessi caratterizzati da emergenze sanitarie, energetiche e sociali in cui l’organizzazione ha continuato a garantire presenza ad Augusta.

A seguire l’intervento della presidente Magnano che ha puntato l’attenzione sulle sfide connesse allo sviluppo del territorio, dalle politiche di supporto agli investimenti fino alle programmazioni territoriali in cui Cna assume un ruolo fondamentale nel raccordo tra le istituzioni e nella definizione delle priorità per le Pmi.

Il responsabile imprese della sede comunale, Francesco Messina ha illustrato alcuni strumenti di sostegno economico per investimenti o per il caro interessi appannaggio delle aziende siciliane, nello specifico le misure “Più artigianato Sicilia” e l’avviso sul contributo sugli interessi per i finanziamenti attivati dalle imprese. Infine l’intervento del segretario Miceli che ha illustrato le attività in corso sui principali settori produttivi da parte dell’organizzazione e delle prossime attività promosse da Cna.

Il neo presidente Calì ha assunto l’incarico con determinazione e con l’obiettivo di supportare le imprese locali con un confronto costante con l’organizzazione e con il supporto di tutta l’organizzazione, sostenuto dal direttivo comunale composto da: Federico Romano (impianti con delega al Porto), Corrado Lisitano (impianti), Marco Lisitano (edilizia), Elvira Cappelleri (commercio abbigliamento), Giuseppe Fichera (serramenti), Carmelo Gianino (autoriparazione), Michele Purgino (serigrafia e ricamo), Jessica Spinelli (falegnameria e bricolage) e Stefano Cirillo (edilizia).