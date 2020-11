Augusta, classifica di Eduscopio per anno scolastico 20-21: il Megara e il Ruiz ancora una volta sul podio

Anche quest’ annno le due scuole superiori di Augusta, il liceo Megara e l‘istituto Gaetano Arangio Ruiz si sono posizionate ai vertici della classifica di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che, ogni anno, valuta la qualità dell’ offerta gli istituti superiori italiani, prendendo in considerazione alcuni parametri come i risultati universitari e lavorativi degli studenti, anche per offrire a genitori e studenti un ulteriore strumento per la scelta della scuola e del proprio futuro formativo per l’anno successivo.

Il liceo Megara si è classificato al primo posto tra i licei classici e delle Scienze umane e al secondo tra i licei scientifici della provincia, il Ruiz è primo tra gli istituti tecnici del settore tecnologico della provincia per l’indice di occupazione dei diplomati, primo con il Liceo scientifico delle Scienze applicate per i risultati ottenuti dagli studenti all’ università e ancora nella stessa posizione per il settore economico del tecnico sia per l’indice di occupazione dei diplomati sia per la coerenza tra gli studi effettuati e il lavoro trovato.

Grande la soddisfazione di entrambe le scuole e dei dirigenti scolastici, da Renato Santoro che guida il Megara a tutti i docenti della Cittadella degli studi che “insieme hanno contribuito alla missione educativa della scuola anche con l’introduzione della didattica a distanza a causa della pandemia – si legge in una nota- Lo scorso anno, destinato a restare negli annali della storia della scuola come uno dei più complicati a causa della pandemia di Covid 19 che ha letteralmente rivoluzionato non solo le relazioni di contatto, praticamente azzerate per via del lockdown, ma anche le abitudini di studio, i metodi di approccio cognitivo e le strategie di insegnamento mediante la digitalizzazione, ha visto tutti i docenti del Megara impegnati al massimo per consentire non solo l’esercizio costituzionale del diritto allo studio, ma anche per garantire una solida preparazione ai propri ragazzi fornendo loro le chiavi giuste di conoscenze e competenze per aprire le porte delle loro scelte di vita”.

“Un bel traguardo se si considerano le tante scuole presenti nello spazio di 30 chilometri“ per il Ruiz che ricorda che lo studio pubblicato sul portale web Eduscopioè un dato rigoroso che tiene conto di diversi parametri presi in esame e che “certifica l’ottimo lavoro didattico conseguito, quella qualità formativa così necessaria non solo “per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo universitario, ma anche per coloro che intendono avviarsi nel mondo del lavoro, che oggi appare sempre più difficile“- si lege in un’altra nota.

“Questo successo è l’ennesima dimostrazione dell’impegno profuso da tutti gli attori della vita scolastica, docenti, studenti, famiglie e personale Ata, nel favorire iniziative di crescita umana, culturale e professionale per i nostri giovani“. – ha commentato il dirigente scolastico dell’istituto di via Catania, Maria Concetta Castorina