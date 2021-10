Augusta, cittadinanza onoraria al Milite ignoto: il Consiglio comunale approva l’atto

È stato approvato all’unanimità ieri pomeriggio dal Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del centenario della traslazione del soldato ignoto nel sacello dell’Altare della patria, ricorrenza alla quale, sulla scia del ricordo di tutti gli italiani che hanno perso la vita in guerra, saranno dedicate una serie di attività che culmineranno il prossimo 4 novembre.

Si deve al gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia, in collaborazione con l’associazione nazionale comuni italiani (Anci) e al Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma, l’avvio del progetto “Milite ignoto, cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani.

Ad illustrare l’atto in aula è stato l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, che ha ricordato che già 2800 Comuni italiani che hanno già da tempo concesso la cittadinanza onoraria con cui ci si prefigge di realizzare ovunque “il riconoscimento della “paternità” del soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale. Un atto doveroso nei confronti non solo del soldato ignoto ma anche della memoria dei centosettantasei caduti augustani nel primo conflitto mondiale”. – ha detto Carrabino che ha ricordato che alla fine della guerra si contarono sessantamila militi ‘ignoti’ che riposano nel sacrario militare di Redipuglia.

Risale al periodo immediatamente successivo alla fine della guerra l’iniziativa di tutte le nazioni di onorare simbolicamente la memoria dei propri caduti ignoti attraverso un monumento eretto a ricordo del sacrificio di tali uomini “scomparsi” e che pur fecero la Storia dell’Europa del XX secolo. Fu il Colonnello Dohuet a suggerire la sepoltura di un milite senza nome al Pantheon. Nell’ottobre del 1921 vennero scelte delle salme di soldati senza nome, provenienti da cimiteri di guerra o dai luoghi di battaglia. Le bare, tutte identiche e perciò non distinguibili, rivestite della bandiera tricolore, furono trasferite prima a Udine e poi nella Basilica di Aquileia. Il compito di scegliere la bara fu affidato a Maria Bergamas di Gradisca d’Isonzo, madre di Antonio morto in combattimento senza che il suo corpo venisse ritrovato. Questo rito compiuto da Maria, madre di un milite ignoto, l’ha trasformata nella madre simbolica di tutti i militi ignoti d’Italia.

Anche Augusta ha eretto un monumento al soldato ignoto, inaugurato con concorso di popolo il 9 maggio 1924 e che annualmente è il fulcro delle celebrazioni civiche e militari.

“Con questo atto – ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Marco Stella – interpretando i sentimenti della cittadinanza, il Comune di Augusta vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni.

La deliberazione, immediatamente esecutiva, è stata trasmessa al presidente della Repubblica e per conoscenza al ministro della Difesa, al capo di stato maggiore della Difesa, al presidente della Regione siciliana, al prefetto di Siracusa, al presidente del Libero consorzio di Siracusa e all’ associazione nazionale comuni d’Italia.