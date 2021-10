Augusta, cittadinanza onoraria al cardiologo Fabio Scandurra: le motivazioni della Giunta

“Per l’intensa attività svolta con dedizione, professionalità e competenza a favore dei cittadini augustani, segnando di straordinaria proficuità i rapporti con la comunità e con le istituzioni locali e del comparto sicurezza, lasciando una traccia indelebile ed esemplare di impegno umano, professionale e civile”. Questa le motivazioni della cittadinanza onoraria che la giunta comunale ha deciso di conferire a Fabio Scandurra, medico cardiologo in pensione di 65 anni, originario di Siracusa con un curriculum vitae di tutto rispetto, e che dovrà essere approvata dal consiglio comunale, convocato con una seduta straordinaria e pubblica, giovedì 28 ottobre, alle 11 non a palazzo San Biagio, ma al salone “Rocco Chinnici” del Comune, dove l”ingresso in sala sarà consentito solo esibendo il green pass.

Nel 1985 Scandurra ha iniziato la sua attività professionale al reparto di Cardiologia dell’ospedale Muscatello di Augusta fino al pensionamento da direttore dell’unità operativa complessa di Cardiologia e Utic e responsabile dell’unità operativa semplice di Terapia intensiva coronarica, il suo legame con Augusta si è rafforzato nel 1987 con l’incarico di dirigente sanitario nella casa di reclusione megarese, per sua iniziativa nella prima metà degli anni settanta è nato il centro per la lotta all’ipertensione come servizio gratuito alla cittadinanza come anche il “Centro antitabacco”.

“Inoltre il lavoro del dott. Fabio Scandurra – si legge nella delibera di giunta – ha costantemente dimostrato caratteri di straordinaria umanità, ancorché impeccabilmente professionali e deontologici, si è caratterizzato per prontezza e attenzione che hanno sperimentato sempre anche i comuni cittadini che, abbienti o indigenti, hanno costantemente trovato in lui una mano tesa, si è manifestato meritevolmente attraverso il suo contributo quale componente della commissione “Umanizzazione” dell’Ordine dei medici e quale presidente della Commissione “Ascolto dei cittadini” del medesimo ordine, si è qualificato anche nei confronti della Marina Militare di Augusta, verso cui è stato interlocutore sempre pronto e attento, professionalmente e umanamente”.

Scandurra ha, inoltre, tenuto conferenze a convegni medici nazionali e internazionali, ha svolto attività di informazione e prevenzione sulle malattie cardiovascolari nelle scuole, è stato docente alla Scuola infermieri professionali dell’ Usl 27 di Augusta, al corso di aggiornamento per medici di Guardia medica, all’istituto per assistenti sociali di Siracusa, di “Igiene e Profilassi”, per i volontari del soccorso della Croce rossa italiana di Siracusa, ha tenuto lezioni agli studenti, alla popolazione carceraria e alla polizia penitenziaria su droghe, tabagismo, alcolismo, alimentazione, infettivologia, ma anche su temi di Primo soccorso, Protezione civile e terremoti, ha curato pubblicazioni scientifiche su riviste di importanza nazionale su temi di cardiologia e prevenzione cardiovascolare, ha contribuito alla progettazione e ha curato la costruzione di una delle prime in Italia e più funzionali cartelle cliniche computerizzate per la Divisione di Cardiologia dell’ospedale di Augusta.