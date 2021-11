Augusta, cittadinanza onoraria al cardiologo Fabio Scandurra: il Consiglio approva

Da oggi Fabio Scandurra, medico cardiologo dell’ospedale Muscatello in pensione, di 65 anni, originario di Siracusa con un curriculum vitae di tutto rispetto è cittadino onorario di Augusta. Ad avergli conferito la cittadinanza onoraria, approvando la relativa delibera della giunta, è stato il Consiglio comunale all’unanimità dei 16 presenti (8 gli assenti) che oggi si è riunita in via eccezionale nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo di città e non nell’abituale aula consiliare di palazzo San Biagio, convocata dal presidente Marco Stella che, in apertura di seduta, anche con un po’ di emozione, ha definito Scandurra “un medico, un amico, un professionista che ha vissuto per 35 anni ad Augusta svolgendo la sua professione e sacrificando anche qualche passettino in avanti di carriera pur di restare qui ad Augusta- ha detto- E’ un’occasione per annoverare tra i nostri cittadini illustri che hanno dato lustro alla nostra città anche a livello internazionale, pensando anche alla sua lotta contro il fumo che lo ha portato anche a New York a parlare della nostra Augusta come uno dei centri più importanti, quindi un titolo meritato e sentito”.

L’assessore alla Cultura Pino Carrabino ha dichiarato che si tratta di “un atto che coinvolge tutte le comunità, Scandurra rappresenta la Cardiologia all’ospedale ma una straordinaria umanità all’interno dell’ospedale, quella capacità ti essere medicina con la sua parola e il suo supporto psicologico, ha operato per il cuore con il cuore”, il neo assessore Angelo Pasqua si è detto emozionato perché “oggi è una giornata di festa e tutta la città deve essere orgogliosa per avere un nuovo concittadino così”.

“Quest’atto rappresenta una dimostrazione pratica che non è vero che tutti possiamo fare tutto che uno vale uno e che la tua i è la testimonianza di questo ognuno di noi è bravo a fare qualcosa. Tu – ha detto il sindaco Di Mare rivolgendosi al medico- sei stato bravo perchè sei andato oltre l’esercizio per cui hai studiato e lavorato con la tua disponibilità e il tuo esserci sempre”.

Critico il gruppo del movimento 5 stelle che, se pur ha votato a favore della cittadinanza, ha scelto questa seduta monotematica di certo un po’ diversa dalle solite per sollevare critiche contro il presidente del consiglio e il suo “arbitrario esercizio del potere discrezionale” sulla gestione dell’aula riferendosi alla già nota vicenda sulla richiesta di convocazione sui lavori per il pozzo dell’acqua rigettata da Stella perchè erroneamente indicato nella nota dai proponenti dell’articolo 13 anzichè il 12. “Oggi siamo qui per rispetto del dottor Scandurra –ha detto Chiara Tringali- ma la convocazione di un con monotematico per questo argomento viste tutte le altre cose di cui bisognerebbe parlare ci sembra uno spreco di denaro pubblico, dichiariamo di rinunciare al nostro gettone di presenza e protocolleremo la richiesta perchè il consiglio comunale voglia impegnare il sindaco a riconoscere l’attestato di civica benemerenza a padre Palmiro Prisutto che si è distinto per il suo impegno civico e umano a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.

“Augusta è stata per me una terra adottiva dove mi sembra di essere vissuto come se ci fossi nato per l’accoglienza già da subito come concittadino, – ha affermato Scandurra – mi sono sentito attribuire una responsabilità sociale ed è con questo senso di responsabilità che mi sono fuso con questa comunità come cittadino che con gli altri tira concordemente una fune”.

Ha ricordato i grandi “pilastri formativi” di una volta del Muscatello, da Paci a Buda a Franco a Lombardo che “attiravano pazienti da fuori provincia e che hanno dato all’ospedale una vivacità organizzativa che non ha più visto uguali, organizzazione e competenza” non dimenticando il dottor Beneventano, Tringali, Zagami, Scalia e il maestro Ferraguto che ha insegnato che non esiste competenza senza umanità”.

Lette in aula le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria, poi il cardiologo in pensione ha ricevuto dalle mani del presidente, dal segretario generale de comunale Marano la pergamena della cittadinanza onoraria da loro sottoscritta insieme al segretario generale Sebastiano Marano, al consigliere comunale più anziano Biagio Tribulato che, preceduto dal collega Marco Niciforo, ha preso la parola per sottolineare l’importanza di questo atto che vuole riconoscere il merito e il valore di persone illustri.