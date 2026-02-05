Augusta, circuito abusivo in cui correre gare di moto cross: struttura chiusa e proprietario denunciato

Ospitava un circuito utilizzato per gare di motocross, anche recentemente utilizzato, ma senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo Polizia di Stato, Municipale e Capitaneria di Porto di Augusta hanno sequestrato un’area di 56 mila mq vicino Agnone Bagni e a denunciare la società catanese proprietaria del terreno per violazioni delle norme sull’uso dei circuiti sportivi e a tutela di edilizia e ambiente.

Agenti e militari della Guardia costiera hanno accertato che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per competizioni sportive o per l’uso del campo per allenamenti o esibizioni di motocross, così l’area è stata chiusa per impedire accessi non autorizzati, a tutela di coloro che potrebbero ricevere nocumento dall’utilizzo del campo di gara non conforme.