Augusta, “cimitero della navi” dentro il porto: l’ Autorità di sistema portuale cerca società per la verifica dei relitti

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale intende procedere al recupero e successivo smaltimento dei relitti che si trovano nei porti di Augusta e Catania e ha pubblicato un avviso per individuare società a cui affidate il servizio di verifica subacquea e di superficie in carena e a scafo dei relitti. L’obiettivo è rilevare lo stato in cui si trovano questi relitti che, per quanto riguarda lo scalo megarese, risalgono anche ad alcuni decenni fa, in modo da appurare le attuali condizioni con particolare riferimento agli aspetti strutturali, di sicurezza ed ambientali, connessi con le aree circostanti ed in particolare con il fondale marino, nonché la caratterizzazione del fondale marino limitrofo per una lunghezza intorno al relitto di 50 metri.

La procedura sarà eseguita contemporaneamente alle misure di contenimento di eventuali sversamenti e/o perdite di materiale inquinante che dovrà essere realizzato con una doppia cintura di panne galleggianti. Successivamente, con altre procedure, l’Adsp procederà alla progettazione dell’intervento di rimozione e successivo smaltimento o recycling del relitto all’affidamento delle operazioni di recupero e smaltimento dei relitti, previa acquisizione dei pareri di competenza degli enti preposti ed in particolare del ministero dell’Ambiente.

La ditta dovrà produrre, entro 60 giorni dall’affidamento, dettagliato rapporto corredato di documentazione tecnica, fotografica e video per ciascuna attività condotta in ciascun relitto.

“La selezione- si legge nell’avviso- avverrà mediante procedura ristretta ai sensi del Codice dei contratti. Alla seconda fase saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare, in possesso di tutti i requisiti, obbligatori ai fini della partecipazione alla procedura”, indicati nell’avviso che scade oggi e si trova pubblicato solo all’albo pretorio dell’ Adsp, nella sezione Avvisi. Il costo stimato per le attività è di 170.000 euro oltre oneri per la sicurezza e somme a disposizione, ed include i rilievi, le ispezioni, la caratterizzazione e le prove di laboratorio necessarie.

A Catania sono 7 i relitti presenti, ad Augusta 10. Nella rada megarese la più antica è la nave mercantile “Efi” battente bandiera greca che arrivò in porto a dicembre del 1977 per fare bunkeraggio, ma fu poi abbandonata dall’equipaggio ed è in disarmo praticamente da più di 40 anni.

Nel 2018 Legambiente aveva sollecitando gli enti competenti a provvedere quanto prima alla rimozione dei numerosi relitti abbandonati nel corso di decenni all’interno di quello, che è un vero e proprio “cimitero delle navi” della rada, “arricchito” nel 2016 anche del traghetto ro-ro dell’Aelos kenteris, in buone condizioni con cui doveva essere riavviata la tratta Augusta-Malta, mai ripartita. Il mezzo, infatti, è stato poi posto sotto sequestro giudiziario dai creditori ed è rimasto fermo, per due anni, ad occupare uno spazio nella banchina del porto commerciale da dove, poi è stato trasferito e disposto in secca accanto alle saline Migneco–Lavaggi, dalla Borgata a poca distanza dalla zona speciale di conservazione e di particolare interesse naturalistico, protetta da norme direttive europee.