Augusta, cimitero comunale: 11 bare in attesa di tumulazione anche da 20 giorni

Sono 11 le salme che ad oggi giacciono nella camera mortuaria del cimitero comunale, in attesa di essere seppellite nella nuova batteria di loculi in realizzazione nell’ala nuova del cimitero. Alcune sono lì anche da più di 20 giorni visto che il primo decesso risale al primo settembre scorso, quando già erano esauriti sia i loculi nuovi sia quelli dell’ala vecchia del cimitero che vengono ricavati quando si effettuano delle estumulazioni e non erano ancora pronti quelli in via di realizzazione.

E così i parenti dei defunti non possono neanche dare una degna sepoltura ai propri cari e sono costretti a recarsi nella saletta attigua agli uffici cimiteriali dove sono state sistemate le bare, una accanto all’altra, e dove non c’è ormai più spazio per accoglierne altre. E in tempi di emergenza da covid 19 devono anche rispettare le distanze ed evitare di creare degli assembramenti.

Il problema si è verificato in passato tante volte, dovuto alla cronica carenza di loculi ma anche al fatto che le nuove batterie di loculi che, via via, si stanno realizzando lungo tutto il perimetro dell’ala est del cimitero non sono pronti per essere utilizzate perchè ancora non ultimati e sono magari in attesa di collaudo o dell’usabilità sanitaria o per altri motivi tecnici. E cosi è successo anche questa volta con la nuova batteria di 108 loculi appena realizzata e dove fino ad un paio di giorni fa c’era ancora il cantiere allestito e che fino ad oggi non è stato possibile utilizzare. La situazione dovrebbe sbloccarsi pare domani con la riprese delle tumulazioni, in ordine cronologico, di decesso delle salme nei nuovi loculi.