Augusta, cimitero, avviati lavori del muro di cinta e loculi danneggiati. Riaperto viale di ingresso

Sono stati finanziati con fondi del primo bilancio comunale 2020-2021 i lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria di una parte del muro di cinta del cimitero storico della città avviati da qualche giorno. La ditta che si è aggiudicata i lavori per un importo complessivo di 319.282 euro ha sostituito le transenne, che da circa 9 anni circondano il tratto che si affaccia sulla strada interna con il ponteggio del cantiere, che consentirà il ripristino della sicurezza anche dalla parte interna dove ci sono i loculi ammalorati a seguito del maltempo del novembre 2014 che aveva provocato dei cedimenti.

“Adesso a distanza di circa 9 anni dal danno strutturale, grazie al prezioso lavoro degli uffici –dice l’assessore ai Servizi cimiteriali Concetto Cannavà- da qualche giorno sono cominciati i lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria della parte interessata. Per i lavori di messa in sicurezza e restauro sono previste le estumulazioni di 36 feretri e saranno temporaneamente custoditi in un locale che stiamo appositamente realizzando al campo di inumazione. Al termine dei lavori saranno ricollocati nei loculi originari”.

Da qualche giorno, inoltre, è stato riaperto al transito veicolare il viale di ingresso al camposanto rimasto chiuso nelle scorse settimane per qualche giorno fino alla rimozione dei due cipressi abbattuti dal maltempo di metà febbraio e di altri due che erano a rischio. “Abbiano chiesto alla Forestale e all’assessorato regionale di poter avere altri alberi piccoli da piantare al posto di quelli caduti e ricreare cosi il viale”– ha aggiunto Cannavà concludendo infine che è pronto il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di asfaltatura di alcune stradine interne nella zona est, dove si trovano gli uffici e la camera mortuaria.