Augusta, cicloraduno “Pedali salati” domenica a Brucoli, con un’attenzione alla tutela del verde

Si snoderà lungo le coste di Brucoli e dintorni domenica prossima, 12 marzo, la prima tappa, del calendario “Sicily excursion”, ciclo-passeggiata promossa anche quest’anno dall’asd “Xifonia bike”. L’evento è aperto a tutti gli amanti della mountain bike dell’associazione ma anche ai non tesserati. In questo caso verrà stipulata un’ apposita polizza assicurativa per l’evento.

Si partirà dall’ Adonai per percorrere, in sella alla due ruote, tutta la costa e le baie di quel tratto, dalla Gisira ad Arcile, del Gambero a Castelluccio, attraverso sentieri realizzati ad hoc per la mountain bike. Contestualmente ci sarà anche un passeggiata a piedi, con visita al santuario dell’Adonai, importante da un punto di vista religioso, al pianoro della Gisira, storico per la presenza di un villaggio neolitico, alla spiaggia di Arcile, al vallone Maccaudo, con il rientro dal canale di Brucoli, visita delle grotte e ritorno all’Adonai per il pranzo.

“L’obiettivo è valorizzare il nostro territorio, faremo visitare anche la zona di Cozzo telegrafo, passando all’interno dei tunnel ricavati ai tempi del secondo conflitto mondiale, e dove ci sono i resti di grotte neolitiche. Prevista la partecipazione di gruppi di fuori Augusta, da Palermo, da Enna. Sarà una passeggiata archeologica che punta a fare conoscere anche a persone di Augusta il territorio -dice il presidente Seby Piazza- Inoltre la Xifonia bike sta puntando molto al green e al rimboscamento e regalerà a tutti presidenti delle società un piccolo albero a sua volta donato dalla Forestale. Le piccoli querce, carrubi, pini e pitosfori saranno piantati nei parchi dei loro comuni di appartenenza, come faremo anche noi che ne doneremo uno all’assessore allo Sport e un altro a padre Palmiro Prisutto, rettore all’Adonai per piantarlo al santuario”.

Nata nel 2020, l’asd “Xifonia bike” da tre anni fa parte di un calendario regionale “Sicil excusion” in cui sono iscritte le più quotate società di cicloturismo. 8 tappe tutte siciliane che coinvolgeranno, oltre Augusta, anche Enna, Lentini, Caltagirone, Scordia e l’Etna.