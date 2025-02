Augusta, ciclista morto sulla provinciale per Villasmundo: sabato i funerali

Si svolgeranno sabato mattina, alle 10,30, in chiesa Madre i funerali di Giuseppe Riera, il settantatreenne ciclista augustano investito sulla provinciale 3 per Villasmundo e deceduto lo scorso 31 gennaio, dopo due mesi e mezzo. La salma si trova ancora a Bologna, dove l’uomo era stato trasferito in gravi condizioni per il recupero in una clinica specializzata, e ieri è stata sottoposta ad autopsia disposta dalla Procura di Siracusa, che già dopo l’incidente del 14 novembre scorso aveva aperto un’inchiesta per risalire all’autovettura che avrebbe investito il ciclista. E che non si era fermata a prestare a soccorso.

È stata così individuata una donna alla guida del mezzo, che avrebbe urtato con lo specchietto retrovisore destro il ciclista finito poi sull’asfalto; le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, portate avanti in questi mesi dagli agenti del commissariato di Augusta, si sono concentrate finora sull’appartenenza dello specchietto ritrovato sulla strada, che sarebbe stato perso nell’impatto con la macchina e adesso proseguono per omicidio stradale

La Procura ha nominato un perito di parte e lo stesso hanno fatto anche l’indagata e la famiglia dell’uomo, che lascia la moglie e dei figli.