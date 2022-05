Augusta, ciclista cade durante il trofeo a San Domenico: in terapia intensiva all’ospedale di Catania

È stato trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania, dove si trova ricoverato in Terapia intensiva, il ciclista originario di Paternò rovinato malamente a terra, domenica mattina, durante la prima edizione del “Trofeo di San Domenico“, la gara ciclista amatoriale che si è svolta in Borgata, con un circuito attorno a piazza Unità d’Italia in occasione della festa del patrono.

“A seguito del contatto tra le ruote di due bici, quando mancavano tre giri alla fine, sono caduti a terra sei ciclisti. Cinque si sono rialzati e non si sono fatti praticamente nulla, il sesto è invece rimasto a terra ed è stato subito soccorso”– ha fatto sapere l’assessore allo Sport, Angelo Pasqua che esprime vicinanza all’atleta, che sarebbe in coma, e alla famiglia con cui è in costante contatto. Nell’incidente lo sportivo, che indossava il casco, avrebbe battuto la testa. Subito soccorso dal personale sanitario presente alla manifestazione, con un’ambulanza della Misericordia è stato portato all’ospedale Muscatello da cui è stato poi trasferito, in prognosi riservata, al nosocomio etneo.

La gara, organizzata dall’asd “Pedale megarese” con il patrocinio del Comune, dopo l’incidente è stata subito sospesa. È stata comunque assegnata la vittoria della seconda batteria a Claudio Nicosia, della Cycling team Cassibile che era avanti e aveva completato già il 75% dei giri previsti, come spiega Pasqua. Il vincitore della prima batteria è stato, invece, Gianluca Pullano della Gioventù pacese, entrambi verranno premiati, insieme ai vincitori di tutte le categorie, non appena il ciclista infortunato si riprenderà e tornerà a casa, come hanno scritto su Facebook gli organizzatori che hanno espresso vicinanza alla famiglia e allo sportivo e che, insieme all’amministrazione comunale ha deciso di posticipare la premiazioni a data da destinarsi.