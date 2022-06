Augusta, cibo, importanza e cultura: concluso al Corbino il progetto eTwinning “The brother food table”

Si è concluso il lungo viaggio per le vie del cibo che ha visto impegnato il secondo comprensivo Orso Mario Corbino insieme ad altre 16 scuole e 33 insegnanti europei nel progetto eTwinning “The brother food table”. L’istituto, insignito del titolo di ‘eTwinning school’ e diretto da Maria Giovanna Sergi è stata scuola fondatrice del progetto e coordinatrice delle attività, che hanno coinvolto le classi dell’Infanzia della 1°, della Primaria della 1A e la 1B, 1D, 1E, 3A, 3B, 3E, 2A, 2 D, 3A, 3B della secondaria.

Gli studenti, dai 3 ai 13 anni, hanno lavorato sulla tematica del cibo, approfondendo non solo il suo valore nutrizionale, ma anche analizzandolo come espressione culturale di tradizioni, di storia e leggenda e hanno interagito con i coetanei di scuole italiane, polacche, rumene, moldave, greche, spagnole e turche.

Tutto ciò è stato possibile realizzando, in collaborazione in gruppi di lavoro a distanza, dei progetti comuni, ideati, condivisi, costruiti insieme anche in contemporanea durante meeting online. Oltre al logo del progetto, infatti, le scuole europee coinvolte hanno creato delle vere e proprie risorse e materiali condivisibili e utilizzabili da tutti: “Art food gallery” (una galleria artistica sul cibo), e-book “Christmas brother food menu” (menù natalizio interculturale), e-book “Countries foods and stories” (storia del cibo e dei territori), e-book “Food4Life” sull’alimentazione sostenibile, infografica “Nutritional Pyramid” e il prodotto finale “BrotherFood ExpoX” ,una Expo virtuale con i cibi creati dagli studenti e relativi tutorials.

Infine la 1E e la 3E della Primaria e la 1A dell’Infanzia hanno concluso il loro percorso con una speciale caccia al tesoro per le vie di Brucoli, realizzata anche grazie alla collaborazione di alcuni esercizi commerciali alimentari del borgo marinaro.