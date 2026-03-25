Augusta, ci sono le votazioni: le processioni di San Domenico slittano al 29 e 30 maggio

“Abbiamo condiviso con la Chiesa una decisione di responsabilità e di rispetto verso la città: le processioni di San Domenico previste il 24 e 25 maggio saranno posticipate al 29 e 30 maggio, così da consentire a tutti i cittadini di vivere pienamente, nelle migliori condizioni, i giorni dedicati al Santo Patrono”. Lo dichiara il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, al termine della conferenza stampa tenuta ieri mattina insieme all’arciprete di Augusta, don Alfio Scapellato, e ai rappresentanti della comunità ecclesiale.

La scelta, maturata di comune accordo tra amministrazione comunale e Chiesa, è legata alla concomitanza con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’obiettivo è quello di evitare sovrapposizioni con l’appuntamento elettorale e garantire, allo stesso tempo, il pieno svolgimento delle celebrazioni religiose e popolari legate a San Domenico. La rimodulazione del calendario consentirà così di separare nettamente il momento del voto da quello della festa patronale, salvaguardando il valore di entrambi. “Riteniamo giusto – aggiunge Di Mare – che un momento così sentito dalla nostra comunità possa essere vissuto con la partecipazione più ampia possibile, senza condizionamenti e senza interferenze organizzative. San Domenico rappresenta fede, identità e tradizione per Augusta, e meritava una scelta chiara e condivisa”.

Resta invariato, invece, il calendario religioso del novenario, che inizierà regolarmente il 15 maggio. L’amministrazione comunale conferma inoltre il proprio impegno a garantire tutti gli aspetti organizzativi e logistici esterni anche nella nuova programmazione.

“L’amministrazione farà, come sempre, la propria parte – conclude il sindaco – per accompagnare al meglio questo appuntamento così importante per Augusta, assicurando il supporto necessario affinché la festa possa svolgersi nel modo più ordinato, partecipato e sentito possibile”.