Augusta, “Christmas cup 2022” di kick boxing: in gara piccoli atleti del Team DiVico

Il più piccolo ha appena 5 anni e sono i nove atleti del Team DiVico che hanno gareggiato, domenica scorsa, al “Christmas cup 2022” che si è svolto a Ispica organizzata dal maestro Alessandro Cimino della Kombat emotion.

Buoni i risultati conseguiti: Giorgio Di Vico nella baby kick si è classificato secondo nel percorso a tempo e primo nella prova tecnica e a pari merito nella kick light, David Drugescu (7/9 anni) primo nel percorso, nella prova tecnica e pari merito nella kick light, primi a pari merito i tredicenni Andrea Morale (cadetti femminile -50 kg), Rita Bosco (cadetto femminile -60 kg), Michele Pitruzzello (cadetti -60 kg), Emanuele Di Fede (cadetti -65 kg), Danny Delfiume (cadetti -60 kg), quest’ultimo primo anche nel percorso a tempo e nella prova tecnica.

Hanno ricevuto il premio di partecipazione sparring day (giornata di combattimento) nel contatto pieno Hassan Omarani (-75 kg) e Gaetano Di Fede (-70 kg), primo pari merito premio tra i cadetti kick light -45 kg Luca Finocchiaro del team Oscini di Comiso, nel ragusano.

“Abbiamo deciso di fare un gemellaggio con la squadra di Comiso, il Team Oscini del maestro Mario Oscini e presentarci insieme come unica squadra. Il team Oscini ha presentato il suo atleta Luca Finocchiaro, di 13 anni ed è stato un successo a livello sportivo per quanto riguarda tutti i ragazzi ma soprattutto per i bimbi che si sono distinti nel circuito cronometrato e nella prova delle tecniche – ha commentato il maestro Carmelo Di Vico -. Chiudiamo il 2022 con queste tre gare a distanza ridotta l’una dall’altra, ottobre a Roma, novembre ad Augusta e dicembre a Ispica, adesso ci prendiamo un po’ di meritato riposo per le festività natalizie e ripartiremo a gennaio con la preparazione in vista del nazionale a Roma”.