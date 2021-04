Augusta, chiusura del “Blocco 1” per inagibilità e trasferimento detenuti: i sindacati chiedono di sfollare il carcere

“Pur rilevando un barlume di luce in quel di Augusta carcere circa l’interesse che l’amministrazione centrale ha mostrato sulle problematiche strutturali, disponendo la chiusura del piano terra “Blocco 1” per inagibilità, il mancato provvedimento di trasferire in altri istituto i detenuti sfollati dal reparto, ha creato seri problemi gestionali e aggravio di lavoro per il personale di Polizia penitenziaria”. Inizia cosi la nota inviata al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria dai segretari dell’Uspp Salvatore Argento, della Fns Cisl Fabio D’Amico, della Fsa Cnpp Massimiliano Di Carlo, della Cgil-Fp Salvatore Boscarino e del Sippe Sebastiano Bongiovanni che chiedono un intervento per sfollare l’istituto, soprattutto dei detenuti più problematici e disporre la chiusura di ulteriori sezioni detentive dello stesso blocco, così come era stato fatto in passato, in attesa di effettuare i necessari lavori di risanamento e adeguamento, secondo le vigenti normative.

I sindacalisti contestano questa volta la decisione di aver trasferito i detenuti dal piano terra, dal “Blocco 1” alla settima sezione dove “il concentramento di utenti, tra l’altro di diverse tipologie, molti particolarmente problematici, ha determinato una situazione pressoché esplosiva. – scrivono- La gestione del reparto, anche sulle ordinarie dinamiche riguardanti la vita quotidiana del carcere, è diventata un problema serio e di cui l’amministrazione se ne deve fare carico. Basti pensare che per consentire a tutti i detenuti presenti nella 7^ sezione la fruizione dell’ora d’aria nel cortile passeggi, il personale adibito a tale servizio, se non vi è possibilità di cambio per carenza di personale (cosa, purtroppo, all’ordine del giorno) non può effettuare la pausa pranzo. E non parliamo di cosa può determinare il ritardo nell’immissione ai cortili passeggio dei detenuti in questione, tenuto conto dello stress, talvolta anche oltremodo, che alcuni soggetti esagitati manifestano per rappresentare le proprie ragioni.”

Secondo le organizzazioni sindacali è professionalmente demotivante la “bolgia” in cui è costretto a lavorare il poliziotto addetto al servizio di vigilanza ed osservazione in quella sezione che spesso, deve anche occuparsi di vigilare su altri reparti detentivi adiacenti del carcere che “da due anni a questa parte, ed in particolar modo dallo scorso marzo 2020, – aggiungono- è diventato un “porto di mare” e ciò che sconvolge particolarmente è il non aver rilevato l’interesse da parte dei vertici che attualmente dirigono l’istituto nel rappresentare all’amministrazione centrale le condizioni reali della struttura che, in gran parte, ancora non è stata state adeguata alle vigenti normative. E’ lapalissiano che non sia stato fatto nulla di concreto per stemperare la tensione da parte dell’utenza verso il personale, spesso dovuta a questioni rimediabili ma che, evidentemente, a qualcuno, non interessa risolvere”- concludono i 5 che ricordano che ad oggi, dalla chiusura dell’ultima riunione del 24 marzo scorso “dei provvedimenti che la direzione avrebbe dovuto revocare o modificare non ha fatto nulla”, tranne le telecamere che sono tornate nuovamente “sulla postazione del lavoratore (box agenti e sala giudici avvocati). Trattasi di controllo a distanza del dipendente, modalità non prevista per legge e che pertanto sarà oggetto di prossima denuncia da parte delle scriventi sigle sindacali presso le sedi opportune”