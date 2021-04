Augusta, chiuso il cimitero per Pasqua e Pasquetta

Sarà chiuso al pubblico per Pasqua e Pasquetta, compreso anche sabato 3 aprile il cimitero comunale. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Peppe Di Mare che richiama l’ultimo decreto legge del 13 marzo che, per evitare il diffondersi dei contagi del covid 19, ha previsto la zona rossa per il 3,4 e 5 aprile con le conseguenti misure restrittive.

In questi tre giorni l’unica eccezione consentita, in caso di necessità, sarà l’ingresso al camposanto del personale comunale addetto e delle imprese funebri e “l’apertura del cimitero potrà avvenire solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad accogliere eventuali salme e per la successiva tumulazione”- si legge nell’ordinanza