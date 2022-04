Augusta, chiuso (di nuovo) il plesso “Borsellino” del Principe Di Napoli: mancherà l’energia elettrica

Sarà di nuovo chiuso domani, venerdì 22 aprile, per mancanza di energia elettrica il plesso “Borsellino” (scuole verdi) del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, nella zona di “Terravecchia”.

Enel Distribuzione ha comunicato che dalle 8,30 alle 12, 30 interromperà l’erogazione dell’ energia elettrica in diverse vie dell’Isola per effettuare lavori sugli impianti, tra cui anche in via Dessiè dove si trova il plesso scolastico. La mancanza di energia elettrica impedirà, di fatto, “il funzionamento del sistema di riscaldamento, l’erogazione dell’acqua nei servizi igienici e la fruibilità delle linee telefoniche” e “atteso che per motivi di sicurezza le attività didattiche e amministrative non possono tenersi in assenza di energia elettrica per un tempo così e prolungata necessita provvedere alla chiusura del plesso scolastico per l’intera giornata”. – si legge nell’ordinanza sindacale firmata oggi. E’ la seconda chiusura per lo stesso motivo in due mesi.