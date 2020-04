Augusta, chiuso da un mese e mezzo l’Ecosportello. La Lega: “distribuire i sacchetti a domicilio”

“Tra le tante problematiche connesse all’emergenza coronavirus, nella nostra città esiste anche quella dell’approvvigionamento dei sacchetti ecologici per la raccolta differenziata, considerato che lo sportello che li distribuisce è chiuso da tempo e non si sa quando riaprirà”. Lo dice Daniela Santospagnuolo, dirigente della Lega di Augusta, che solleva la questione della chiusura, da un mese e mezzo ormai, per evitare assembramenti dell’Ecosportello di Corso Sicilia che sta suscitando le lamentele dei cittadini che hanno esaurito gli appositi sacchetti per l’umido e quelli più grandi per la plastica, consegnati trimestralmente agli utenti direttamente nello sportelo della Borgata.

“In molti Comuni – spiega Daniela Santospagnuolo- è stata organizzata una distribuzione porta a porta. In alternativa basterebbe operare una distribuzione su prenotazione, per evitare gli assembramenti che sono alla base della sospensione del servizio. Basta organizzarsi per non provare i cittadini di un utile strumento anche in tempo di emergenza”.

Per quanto riguarda, invece, la raccolta dell’ umido e dell’indifferenziato non verrà effettuata venerdì primo maggio, giorno festivo, e nei quartiere di Monte Tauro, Borgata e Brucoli sarà recuperata sabato 2 maggio, stesso giorno in cui da calendario la raccolta avviene regolarmente al centro storico.