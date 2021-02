Augusta, chiusi da domani due plessi del primo comprensivo Principe di Napoli per l’installazione dei condizionatori

Niente lezioni in presenza la prossima settimana per gli studenti dei plessi centrale della cittadella degli studi e “Paradiso” del primo istituto comprensivo “Principe Di Napoli”, che saranno chiusi per consentire l’installazione di diversi condizionatori nelle aule. Lo dispone un’ordinanza sindacale, in vigore da domani 20 febbraio (giorno in cui già non si effettuano lezioni per via della settimana “corta”) e fino a sabato 27 febbraio che consentirà, d’accordo con la dirigente scolastica Agata Sortino e senza mettere a rischio gli studenti, di effettuare i lavori di completamento relativi all’installazione di una quarantina di condizionatori.

Si tratta degli ultimi impianti di climatizzazione residui da posizionare nei plessi scolastici e finanziati con 130 mila euro (più 46 mila euro di fondi comunali) messi a disposizione dei Comuni, l’anno scorso durante la passata amministrazione, dal “decreto legge Crescita” e che ha già riguardato il plesso di Brucoli del secondo istituto comprensivo Corbino e di via delle Saline del terzo comprensivo Todaro.

Le lezioni, durante la prossima settimana si svolgeranno in didattica a distanza.