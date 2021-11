Augusta, chiusa isola ecologica dell’ex Plastjonica per presenza di fango. Riapre lunedì

Riaprirà regolarmente lunedì 15 novembre, dalle 8 alle 12 l’isola ecologica dell’ex Plastjonica, che da ieri è chiusa per la presenza di fango dovuta alle piogge della sera precedente che hanno reso difficilmente praticabile l’area. Lo ha fatto sapere MegarAmbiente che ha aggiunto che “gli operatori dell’azienda sono già all’opera per effettuare un’operazione di pulizia straordinaria così da rendere nuovamente accessibile e sicuro l’accesso alla cittadinanza”.

Il calendario per il conferimento delle diverse frazioni di raccolta differenziata prevede per lunedì la pesa della raccolta, per martedì il conferimento di sfalci, mercoledì gli ingombranti imbottiti più Raee, giovedì la plastica dura più legno, venerdì la pesa della raccolta più vetri, cristalli e specchi e sabato gli sfalci più inerti.

Il servizio è stato attivato anche per tutte le utenze non domestiche per le attività di vario tipo, “nei giorni prestabiliti, che non era previsto in precedenza”- fanno sapere i consiglieri di maggioranza Salvatore Serra e Maria Grazia Patti del gruppo “Noi per Augusta” che qualche settimana fa avevano presentato richiesta al Conune e al servizio Ecologia.

“L’aggiornamento è stato comunicato oggi a seguito di successiva richiesta dello stato dei lavori dall’attuale assessore alla Transizione ecologica Concetto Cannavà e dal sindaco Giuseppe Di Mare”– fanno sapere i de dicendosi grati per l’accoglimento della richiesta.