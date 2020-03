Augusta, chihuahua sbranato per strada da un altro cane: la padrona finisce in ospedale per tentare di salvarlo

Era uscita per portare fuori il suo chihuahua, ma incontra per strada un cane di grossa taglia che sfugge al controllo del suo padrone e aggredisce il piccolo animale. Nel tentativo di salvare il suo cane, la donna cade per terra e finisce all’ospedale. È quanto successo ieri sera, intorno alle 20 nel centralissimo viale Italia, alla Borgata quando una cinquantenne che abita nella zona era uscita per portare a spasso, come abitualmente faceva, il suo chihuahua, ma quella che doveva essere una tranquilla passeggiata serale ben presto si e’ trasformata in una tragedia sia per l’animale domestico, ma anche per la sua padrona. All’improvviso un cane di proprietà di grossa taglia, forse un pitbull, che si trovava nei pressi di un bar, sarebbe sfuggito al controllo del giovane che lo aveva con se’ in quel momento e si sarebbe avventato contro il piccolo a quattro zampe.

Un’ aggressione violenta, che non avrebbe lasciato scampo al chihuahua che era al guinzaglio. Nel tentativo di salvarlo, la sua padrona sarebbe caduta malamente a terra ed è stata costretta a ricorrere alla cure del pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, dove è arrivata con un’ ambulanza del 118.

Avrebbe riportato dei problemi alla schiena e i medici le stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Nulla da fare, invece, per il piccolo animale che era considerato come parte della famiglia e che, nonostante il ricorso al veterinario, non e’ riuscito a sopravvivere alle grinfie del cane più grosso e alle ferite che gli avrebbe inferto.