Augusta, chiesa Madre: don Prisutto non è più arciprete. Arrivato il decreto di rimozione del vescovo

Don Palmiro Prisutto non è più arciprete della chiesa Madre. Alla fine è arrivato il decreto di rimozione dal suo incarico alla Madrice firmato dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto che pare lo avesse già preannunciato venerdì scorso in un incontro con lo stesso don Prisutto che oggi, con un lungo post su Facebook, ha reso noto, se pur tra le righe, che la procedura canonica avviata a giugno scorso con le due lettere di ammonizione in cui si chiedevano le sue dimissioni è arrivato a conclusione con l’atto finale, che è appunto il decreto di rimozione da parte del vescovo. E dunque lascerà la parrocchia della chiesa Madre.

“Uscirò libero da questa parrocchia, che fa parte di una chiesa, in cui l’ipocrisia sembra prevalere sempre di più; – scrive sui social don Prisutto- uscirò libero da questa parrocchia in cui ho cercato, pur tra tante difficoltà e palese ostilità, solo gli interessi di chi mi ha dato il dono della vocazione; uscirò libero per amore della Verità, da una parrocchia dove la sofferenza ed il dolore di una intera comunità, hanno trovato una voce che si è alzata in loro difesa contro i soprusi dei potenti; uscirò libero per amore della Verità da una parrocchia in cui frange e filatteri, stendardi e medaglioni, ritorneranno a riempirla di una religiosità solo esteriore. Lascerò il mio posto, che non avevo mai richiesto di avere, accettato per spirito di servizio, ad altri che ancor da prima di me bramavano di averlo. Mi auguro che la comunità ecclesiale di Augusta, dal primo dei suoi pastori all’ultimo dei fedeli, possa vivere in futuro la propria fede in quella Libertà donataci, a caro prezzo, da Cristo, in spirito di vero servizio, senza ipocrisia e senza compromessi”.

Parole dure anche nei confronti della chiesa, che lasciano pure intravedere, tra le righe e neanche troppo velatamente, la “spaccatura” già esistente da tempo in una parte della comunità ecclesiale, tra l’ormai ex arciprete e qualche confraternita cittadina, sfociata anche in un processo ancora in corso. E oltre la quale, evidentemente, non si è riusciti o voluti andare. Si chiude cosi, almeno per il momento, una vicenda complessa e complicata che si trascina nel tempo, che ha “lacerato” ancor di più in queste settimane una comunità augustana, di credenti ma anche laici, già divisa anche sulla vicinanza al parroco e sull’obbedienza alla chiesa, ma pure su altri temi. Lacerazione alimentata, se possibile, anche dal silenzio assordante da parte della Curia di Siracusa su tutta questa vicenda della rimozione, che se pur legittima e prevista dal codice di diritto canonico, ha lasciato l’amaro in bocca a chi crede che la chiesa, in generale ed in primis, sia ascolto. E poi tutto il resto.

A nulla, dunque, sembrano essere valse le migliaia di firme di solidarietà raccolte nelle due petizioni di fedeli e persone, anche non di Augusta, che seguono don Prisutto per il suo impegno ultradecennale nella lotta ambientale contro l’inquinamento industriale del petrolchimico, che potrà comunque proseguire lo stesso.

Non si sa ancora dove andrà ad operare il suo prossimo ministero o chi verrà al suo posto come amministratore parrocchiale della chiesa Madre, quello che è certo è che, dopo il suo ricorso al decreto, si aprirà il processo canonico in tutti i gradi di giudizio, di cui due si terranno a Siracusa e l’ ultimo, a Roma, alla “Segnatura Apostolica”, il supremo tribunale di diritto canonico della Santa Sede.