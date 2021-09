Augusta, chiesa di San Giuseppe Innografo: oggi la benedizione dell’icona dell’“Anastasis”

Riprende oggi il cammino comunitario della parrocchia di Monte Tauro di San Giuseppe Innografo con la benedizione della nuova icona dell’ “Anastasis”.

A renderlo noto è il parroco don Giuseppe Mazzotta che sottolinea come la pandemia dovuta al Covid 19 ha creato “paura e smarrimento in tante persone, facendole ripiegare su di sé e chiudere in se stesse, scoraggiate e stanche. La comunità cristiana, – aggiunge- ascoltando la voce dello spirito, che è spirito di vita e di pienezza e non di rassegnazione, vuole riprendere con coraggio e forza il proprio cammino”.

Lo spunto è dato dalla nuova icona posta nella chiesa, che sarà benedetta oggi durante la messa delle 19. “Si tratta dell’icona dell’Anastasis, cioè della discesa agli inferi di Cristo e del suo risorgere, scardinando le porte dell’inferno e trascinando fuori con se tutti gli uomini. – spiega don Mazzotta- Rappresenta il cuore della vita cristiana che è adesione a Cristo che mi porta continuamente a risorgere con lui, uscendo ogni giorno dall’inferno multiforme della condizione umana, e ad operare per la liberazione di ogni fratello. Cristo è colui che spinge “oltre” la mia vita e mi invita a non fermare mai il mio cammino”.

Nella stessa messa saranno consegnate alla comunità le finalità dell’anno pastorale che inizia.