Augusta, chiesa del cimitero restaurata da 3 anni ma ancora chiusa: sopralluogo del sindaco

Finita di restaurare già quasi tre anni fa, dopo un trentennio di chiusura per i danni causati dal terremoto della notte di Santa Lucia del 1990 e un impegno di circa 500 mila euro di fondi della legge 433/91, rimane ancora chiusa la piccola chiesa intitolata a Gesù Redentore che si trova dentro il cimitero comunale. Ieri il sindaco Peppe Di Mare ha effettuato un sopralluogo per vedere quale è la situazione e perché è ancora chiusa, constatando che i lavori completati nel 2018 “permettono la perfetta fruibilità della chiesa, ma non capisco perché ancora oggi deve rimanere chiusa ai fedeli, che magari vorrebbero raccogliersi in preghiera in un luogo sacro vicino ai loro cari defunti – ha scritto su Facebook – Non consentiremo ulteriori ritardi e per questo ho dato mandato ai responsabili dei vari settori di verificare urgentemente quali sono le cause di questi ritardi e riaprire prima possibile la chiesa del cimitero ai fedeli”.

Il post ha suscitato la replica del consigliere di opposizione del Movimento 5 stelle Roberta Suppo che, da assessore ai Lavori pubblici durante la passata amministrazione seguì i lavori della chiesetta e che ricorda che solo nel settembre del 2020, “dopo lungaggini burocratiche e intoppi di ogni genere riuscimmo a concludere l’iter per l’ottenimento dei pareri per definire la procedura di collaudo”.

Oltre ai danni del terremoto del 1990 la chiesetta che si trova poco distante dall’ingresso, anch’esso sottoposto a interventi di manutenzione, nell’ala vecchia del cimitero fu puntellata per 26 anni e fu compromessa anche dalle infiltrazioni piovane avvenute a causa delle profonde fessurazioni e i “lavori di recupero e di restauro subirono una brusca fermata a causa di un ricorso di una delle imprese che avevano partecipato alla gara –prosegue Suppo – l’1 febbraio 2017 iniziarono i lavori, nel 2018 si conclusero gli interventi. Da allora cominciò il tortuoso iter per il collaudo che ebbe termine nell’ottobre del 2020 con l’invio di tutta la documentazione della conclusione dei lavori al fine di ottenere il certificato di collaudo finale, unico documento ormai mancante. Siamo in attesa del “taglio del nastro” che qualcuno farà anche grazie a un lavoro lungo, in molti casi assai complesso, fatto da altri. Ciò che più importa, al di là di ogni proclama, è che il bene venga messo a disposizione della comunità che lo attende da oltre trent’anni”.