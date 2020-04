Augusta, chi dai domiciliari a passeggio per strada e chi in un’associazione a fare musica: un arresto e due sanzioni

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti nella difficile congiuntura sanitaria, ed anche nella giornata di ieri diverse sono state le violazioni riscontrate.

Ad Augusta i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e sostituzione con quella più afflittiva della detenzione in carcere, nei confronti del 26enne Miscel Carbonaro.

Il giovane, sebbene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel corso di diversi controlli presso la sua residenza, non era stato trovato in casa dai Carabinieri, che invece lo avevano colto mentre passeggiava sulla pubblica via della cittadina megarese incurante sia delle prescrizioni della misura detentiva sia delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica. L’arrestato è stato quindi associato presso la casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

Sempre ad Augusta due uomini sono stati sanzionati perché trovati all’interno di un’associazione musicale intenti a comporre musica.

I Carabinieri, quotidianamente impegnati nel garantire la corretta osservanza delle misure di contenimento rammentano che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute” e che le nuove disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da 400 a 3000 euro da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva.