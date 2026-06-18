Augusta, Cesare Failla eletto presidente della sezione locale dell’Istituto del Nastro Azzurro

Si costituisce ufficialmente un nuovo e importante presidio per la memoria storica del territorio. A seguito della recente fondazione della Sezione di Augusta dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, lo scorso 12 giugno 2026 si è tenuta l’Assemblea dei Soci, chiamata a votare per l’elezione del Presidente e a tracciare le prime linee programmatiche della sezione.

L’evento si è svolto nella solenne cornice del Circolo Ufficiali della Marina Militare “P. Vandone”, alla presenza del Presidente della Federazione Provinciale, l’avvocato Francesco Atanasio. Dopo i saluti istituzionali e l’espletamento degli adempimenti formali previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Ente, i soci convenuti hanno espresso la propria preferenza in un clima di grande coesione.

Il dottor Cesare Failla è stato eletto per acclamazione alla guida della Sezione. La nomina giunge come naturale riconoscimento dell’impegno profuso sul territorio: il dott. Failla, infatti, aveva già guidato la transizione della struttura negli ultimi mesi ricoprendo il ruolo di Commissario cittadino.

L’Istituto del Nastro Azzurro, fondato nel 1923, custodisce una tradizione ultracentenaria e ha tra i suoi compiti statutari principali la valorizzazione della memoria storica dei Decorati al Valor Militare e la tutela dei segni del valore. Con la nascita di questa nuova sezione e la nomina del Presidente Failla, l’Istituto rafforza la propria presenza istituzionale ad Augusta, ponendosi l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, storiche e sociali rivolte alla cittadinanza e alle giovani generazioni.