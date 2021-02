Augusta, certificati anagrafici anche nei tabaccai: al via il servizio

Da oggi si potranno avere certificati anagrafici in pochi minuti senza fare lunghe file e magari sotto casa. Ha preso, infatti, il via il servizio di rilascio certificati anagrafici nei tabaccai grazie a una convenzione stipulata tra il Comune e la Federazione Italiana tabaccai che, nella prima fase, coinvolgerà dieci esercenti di tutto il territorio aderenti alla federazione, che indicheranno il servizio con appositi avvisi.

L’iniziativa è stata presentata oggi durante una conferenza stampa, nel salone di rappresentanza del Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare, dall’assessore all’Innovazione tecnologica Rosario Sicari e dal presidente provinciale Fit Roberto Maltese, a cui è seguita una dimostrazione pratica nella tabaccheria più vicina al Municipio dove il sindaco ha avuto il rilascio del primo certificato di nascita.

“Siamo il primo comune in Sicilia ad essere operativi in questo importante servizio ed è motivo di vanto per noi – ha detto Di Mare – Raggiungiamo un duplice obiettivo, da un lato i cittadini hanno la comodità di avere il certificato sotto casa, dall’altro alleggeriamo il lavoro dei nostri uffici che sono sempre affollati. Inizia il percorso di innovazione su cui puntiamo.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – ha aggiunto Maltese, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia di Siracusa -. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

“Dopo questo prima fase di rodaggio con dieci tabaccai contiamo di ampliare il servizio anche con altri – ha spiegato l’assessore Sicari – si potranno richiedere certificati anche con delega e oltre che un servizio utile per i cittadini è anche un vantaggio per i professionisti e il primo passo nella transizione digitale dei servizi comunali che diventeranno sempre più accessibili”. Sul certificato verrà stampato un codice qr che permetterà di verificare la validità del certificato collegandosi al sito dell’anagrafe nazionale della popolazione (Anpr)”.

I certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie sono di residenza, Stato civile, stato libero, cittadinanza, contestuale, stato di famiglia, anche con relazione di parentela, di matrimonio, di unione civile, di esistenza in vita, anagrafico di nascita, cancellazione anagrafica, morte, convivenza di fatto, emigrazione, stato di famiglia e residenza per cittadini Aire.

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro, è inoltre attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio, mentre a breve dovrebbe essere attivato anche il servizio di visure camerali.