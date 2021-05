Augusta, Certamen “Giustino Fortunato”: tre studenti del Ruiz vincono il secondo premio

Hanno realizzato un video di 60 secondi sui sentieri locali del territorio di Augusta e hanno vinto il secondo premio per la sezione Digitale della XVI edizione del certamen “Giustino Fortunato”, il cui tema quest’anno era “Incontri planetari lungo sentieri locali”. Così sono saliti sul podio Alessio Baffo, Domenico Gatto e Matteo Vitali studenti della 3CL del liceo Scientifico delle Scienze applicate dell’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” che hanno partecipato al concorso, organizzato in modalità online dal liceo Giustino Fortunato di Rionero in Vulture (Pz), che ha come “finalità la rivisitazione della conoscenza storica coniugata all’utilizzo delle nuove tecnologie, per procedere all’interpretazione della realtà attuale in una dimensione nazionale, europea e mondiale, sviluppando gli esiti della ricerca dello storico Giustino Fortunato”.

Coordinati dalla docente Gaetana Rizzotti, gli alunni hanno intrapreso un breve viaggio lungo i sentieri megaresi, hanno cercato le vie nascoste e osservato quei luoghi che ogni giorno percorrono, riscoprendo le bellezze da valorizzare e le peculiarità locali. Hanno invece concorso per la sezione Saggistica gli studenti Salvatore Giummo e Marco Messina della 3CL del liceo scientifico Scienze applicate; Antonio Caruso, Federico Giammanco e Daniele Gulino della 5AM dell’istituto Tecnico settore tecnologico, ricevendo un attestato di partecipazione valido per il credito scolastico.

La XVI edizione del Certamen, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia in atto, è stata ricca di eventi culturali e di attività formative online grazie alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo universitario e dello spettacolo che hanno affrontato, da diverse prospettive, l’attualità del binomio territorio locale e prospettive internazionali. La giornalista Annamaria Sodano che ha coordinato l’evento, presenti in collegamento video anche la conduttrice televisiva Veronica Maya, la giornalista Carmen Lasorella e il comica Dino Paradiso.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, che ha espresso parole di riconoscenza “per la docente Rizzotti e per gli alunni del Ruiz che hanno partecipato con grande entusiasmo alla gara, dimostrando di saper fare un ottimo uso degli strumenti digitali”.