Augusta, Certame nazionale dantesco 2024: vince un’alunna del liceo Megara

E’ Giulia Vaiasicca, alunna augustana della IV B del liceo scientifico, la vincitrice del 15° “Certame nazionale dantesco”, bandito dal liceo “Rita Levi Montalcini” di Casarano (Lecce), con il patrocinio dell’ università del Salento e dell’ ufficio scolastico territoriale di Lecce.

La premiazione si è svolta, in collegamento online, durante la celebrazione della Notte nazionale del liceo classico “Rita Levi Montalcini” e l’alunna, accompagnata dalla sua docente di Lettere, Nicoletta Privitera, è stata premiata per il suo elaborato sull’importanza della scrittura: dalla commedia di Dante, esemplificazione di come la scrittura possa essere uno specchio in cui si riflettono il mondo e l’universo medievali, al nostro presente, nel quale la scrittura si conferma mezzo per la conoscenza, la riflessione, il cambiamento e lo sviluppo della civiltà umana.

La commissione giudicatrice si è complimentata con la studentessa per l’eccellente lavoro svolto, per aver saputo coniugare le conoscenze apprese nel percorso di studi con riflessioni approfondite e personali, e per aver sviluppato un testo in cui letteratura, filosofia, politica e storia si intrecciano al fine di dimostrare come la maggior parte delle operazioni conoscitive possano diventare possibili solo grazie all’esistenza della scrittura e come non siano neppure pensabili senza la scrittura.

Soddisfazione per il brillante risultato arriva dal dirigente Scolastico, Renato Santoro, e dall’intera comunità scolastica del liceo.