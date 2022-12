Augusta, cerimonia in memoria dei caduti dell’Aviazione di Marina a cura del Rotary

Si è svolta nei giorni scorsi, a cura del Rotary, l’annuale cerimonia di commemorazione dei caduti dell’Aviazione di Marina al monumento che raffigura il motore con elica tripala di idrovolante, posto in piazza Castello, accanto al commissariato della Polizia. Qui è stata deposta una corona di alloro preceduta da un intervento sulla storia dell’aviazione di Marina dagli albori al dopoguerra da parte di Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte e consigliere scientifico per la disciplina sociale della Marina militare. Un picchetto ha reso gli onori militari sulle note del “silenzio” suonato dal maestro Carmelo Vinci.

Oltre al presidente del club service Dario Valmori hanno presenziato il capo di Stato maggiore del Comando marittimo Sicilia capitando di vascello Tiziano Garrapa, il presidente del Consiglio comunale Marco Stella, il segretario del club Mario Roggio e soci Rotary, il capitano di fregata Santo Fogliano, capo ufficio operazioni della Stazione elicotteri della Marina di Catania, il presidente della locale sezione Uunici (ufficiali in congedo d’Italia) Rosario Partinico ed una rappresentanza dell’associazione nazionale Carabinieri di Augusta.

Come ha ricordato Forestiere, “gli idrovolanti operarono da Augusta dal 1925 al 1958, ma scrissero la loro pagina più gloriosa dal giugno 1940 al luglio 1943, impegnati sul mare in rischiosissime missioni di ricognizione ed in ardimentose missioni di soccorso, contrastati da un avversario superiore nei mezzi e dalle insidie dei venti e delle onde nelle delicate fasi del decollo e dell’ammarraggio”.

Il monumento donato nel 2007 dal Rotary alla città, ideato da Forestiere, testimonia “il sacrificio di quegli uomini ed al contempo indica alla memoria l’epopea della stagione aviatoria di Augusta”, ricordando altresì la vecchia “elica” che dal 1965 per ventidue anni fu posta al belvedere di ponente dei giardini pubblici.

A conclusione della cerimonia, il presidente Dario Valmori ha accomunato nel ricordo “tutti gli uomini e le donne caduti per la patria, anche al di fuori dei nostri confini, e che rinnovarono l’antico giuramento di fedeltà, disciplina ed onore per difendere la nostra cultura, le nostre istituzioni, il nostro lavoro, la nostra prosperità il nostro diritto alla ricerca della felicità, celebrando ancora una volta questi nostri caduti con sobrietà ma con il giusto orgoglio, perché l’onore oggi tributato ad essi sia il segno del nostro rispetto e del nostro ringraziamento”