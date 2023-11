Augusta, cerimonia in memoria dei caduti dell’Aviazione di Marina a cura del Rotary

Annuale cerimonia oggi di commemorazione dei caduti dell’Aviazione della Marina al monumento che raffigura il motore con elica tripala di idrovolante, che si trova in piazza in piazza Castello, accanto al commissariato della Polizia. L’iniziativa è anche quest’anno del Rotary di Augusta, presieduto da Concetta Messina che, insieme al sindaco Giuseppe Di Mare e al comandante di MariSicilia Andrea Cottini, ha deposto una corona di alloro, benedetta da fra Maurizio Sierna, al monumento donato nel 2007 dal club service.

È stato ideato da Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte e consigliere scientifico per la disciplina sociale della Marina militare in ricordo della vecchia “elica”, che dal 1965, e per ventidue anni, fu posta al belvedere di ponente dei Giardini pubblici. E della quale adesso è rimasto solo la base di cemento armato, mentre il motore d’elica ripescato dal porto nel dopoguerra è conservato grazie alla Marina, come ha sottolineato Forestiere che ha ricordato che gli idrovolanti operarono da Augusta dal 1925 al 1943 con equipaggi misti di marinai e aviatori: “da Augusta i caduti furono circa 50, i dispersi 70, i feriti alcune centinaia e – ha aggiunto– lo stormo ebbe anche delle medaglie d’oro, numerose medaglie d’argento e un’infinità di medaglie di bronzo e di croce di guerra al valor militare. Questo vuol dire che i militari del cielo seppero fare anche da Augusta il loro dovere”.

“È importante fare memoria e dico grazie a quanti oggi, nel momento in cui parliamo, o anche nei prossimi giorni,– ha dichiarato il sindaco – con una divisa rischiano la propria vita per fare il proprio dovere e per andare nei luoghi dove oggi c’è una situazione difficile, come il Medio oriente o anche tutte le missioni di pace nel mono con gli italiani sempre presenti con grandi risultati e qualità”.

L’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante di MariSicilia e pilota, ha ricordato anche Salvatore Todaro di cui si parla in questi giorni per via del film a lui dedicato, che nacque “come osservatore di Marina e a seguito di un incidente sull’idrovolante dovette modificare la sua carriera e passare sul sommergibile. Questo monumento è per tutti noi e soprattutto per tutte quelle persone che hanno perso la vita per la patria e che hanno lavorato con onore e dedizione per salvaguardare la democrazia di cui oggi usufruiamo”– ha affermato.

“Qual esempio migliore del loro sacrificio è per noi e per la comunità, occorre dunque ricordare e onorare la vita dei caduti, la loro dedizione alla causa e alla patria senza cercare vincitori né vinti, responsabilità o colpevoli, resta solo il ricordo del loro sacrificio e il dolore di chi li ha visti partire e non più tornare”- ha detto la presidente del Rotary Messina. Alla cerimonia, moderata dal prefetto Pietro Forestiere, hanno preso parte rappresentanti della Marina militare, di Carabinieri, Polizia e Polizia municipale, delle associazioni combattentistiche e d’armi e dei club service cittadini e il maestro Carmelo Vinci ha intonato il “silenzio” con la tromba.