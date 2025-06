Augusta, cerimonia di chiusura dell’anno accademico Unitre 2024/2025

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2024/25 dell’Unitre di Augusta. Gli ospiti sono stati accolti con la mostra degli elaborati del laboratorio di fotografia, disegno e pittura realizzati dai soci-corsisti, foto e disegni che hanno impreziosito le scalinate laterali dell’aula magna dell’ istituto superiore Ruiz. Il benvenuto ai soci, agli ospiti e agli amici dell’Unitre è stato dato dal presidente Salvo Cannavà. A questo sono seguiti il messaggio di saluto del referente regionale Enzo Cavallo e i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura, nonché docente storico dell’Unitre, Giuseppe Carrabino e del presidente del Consiglio comunale Marco Stella.

Gli interventi sono poi proseguiti con la vicepresidente e responsabile dei corsi, Anna Lucia Daniele, che ha elencato e commentato le 31 attività culturali svolte durante l’anno e ha espresso la sua gioia per il positivo riscontro dei soci al programma creato che è riuscito a suscitare curiosità, interesse e interazione con i soci studenti. I temi affrontati quest’anno vanno dalla letteratura alla filosofia, passando per l’economia, le tradizioni, conservazione del patrimonio, psicologia, medicina, geologia, antropologia, filosofia, storia, arte, musica e cultura locale. La vicepresidente ha, inoltre, ringraziato tutti i docenti relatori, molti dei quali presenti alla cerimonia, che si sono avvicendati in quest’anno accademico e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione degli incontri culturali, dal comitato tecnico scientifico composto da Giovanna Fraterrigo, da Giuseppe Caramagno e da Salvo Cannavà, per il fondamentale supporto nella scelta e nell’organizzazione delle lezioni, ai collaboratori Pina Daniele e Carmelo Addia, per la cura degli aspetti tecnici, logistici, organizzativi e di accoglienza dei soci.

È stata poi la volta del segretario Carmelo Addia che, nel suo ruolo di responsabile, ha illustrato tutti i laboratori che l’Unitre mette a disposizione dei suoi soci. Tra questi:

laboratorio di Cultura, Umanità e Solidarietà “Conversazioni al circolo Sociale Unitre” condotto dal presidente emerito Giuseppe Caramagno, laboratorio di Burraco coordinato da Roberto Triberio e Carmelo Di Grande. Durante la serata sono stati consegnati i premi ai vincitori dell’anno 2024/2025 Domenica Italia e Maria Luppina e ai vincitori del torneo finale Laura Benone e Maria Casalaina;

laboratorio Salute “Incontri di ginnastica dolce & rilassamento” proposto dall’associazione “Il sorriso che vorrei” e condotto da Sonia Salamone e altre volontarie presenti in aula insieme al presidente Mauro Cacace; laboratorio di Fotografia “La settimana santa fotografata dai nostri soci” a cura dell’associazione Augusta photo freelance. A tal proposito, tra le foto più belle esposte in una delle due scalinate laterali dell’aula magna, è stata premiata l’autrice della foto che più di tutte è riuscita a catturare il senso della Pasqua, Rosaria Ginetti, così come ha proclamato il presidente dell’APF Romolo Maddaleni;

laboratorio d’Arte “Disegno & Pittura” diretto da Tanja Ghirlanda, tornata in questo ruolo dopo dodici anni di assenza; laboratorio di Musica e Canto gestito dal maestro Sebastiano Passanisi; laboratorio tecnologico “Elementi di tecnologia informatica, scopriamo il computer” a cura del consigliere Salvatore Ponzio; vari laboratori di salute resi possibili grazie all’esperienza del presidente Salvo Cannavà e, infine, il laboratorio tecnologico “Realizzazione oggettistica con stampante 3D” curato da Emanuele Donzella e dal padre Gaetano. Con la cerimonia di chiusura dell’anno accademico sono terminate le lezioni in aula, ma l’Unitre non si ferma e ci saranno altre occasioni di incontro al circolo sociale e di convivialità già in programma per l’estate che arriva, fa sapere l’associazione.