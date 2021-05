Augusta, cerimonia del “Carrubbo della legalità” al Corbino, si conclude l’attività di Educazione alla legalità

Si è conclusa sabato con una cerimonia per ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della loro scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, barbaramente uccisi dalla mafia il 23 maggio 1992 l’attività di educazione alla legalità svolta quest’anno dagli studenti del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino.

La cerimonia del “Carrubbo della legalità” si è tenuta nel cortile del plesso intitolato proprio alla moglie del giudice, nel rispetto delle ordinanze vigenti, ed è stata aperta dalla dirigente scolastica, Maria Giovanna Sergi, alla presenza di rappresentanti di tutte le classi dell’ istituto e di rappresentanti della Croce rossa, dell’ Inner wheel Augusta e del presidio di Augusta dell’associazione Libera. Sono seguiti gli interventi di Biagio Tribolato, referente della sezione di Augusta della Croce rossa, di Concetta Angelino, presidente dell’Inner Wheel megarese e di Aurora Di Grande in rappresentanza del presidio di Libera insieme con Andrea Di Gregorio. Poi gli alunni hanno adornato il carrubbo della legalità con i loro lavori realizzati in precedenza, mentre il cin service femminile e la Croce Rossa hanno donato una targa-ricordo e delle stampe da posizionare nelle varie classi.

La breve, ma sentita cerimonia si è conclusa col toccante suono della tromba di Andrea Zanti ed è stata preceduta da un incontro online tra gli alunni delle terze medie e Giovanna Raiti, sorella di Salvatore Raiti, -carabiniere ucciso nell’attentato della circonvallazione di Palermo del 16 giugno 1982- che ha raccontato la sua esperienza di vita emozionando i ragazzi.

La cerimonia del “Carrubbo della legalità”, come fa sapere la scuola, è l’ultima di una serie di iniziative portate avanti nel corso dell’ anno scolastico, nel rispetto alla normativa anticovid, dagli alunni delle quinte della Primaria e di tutte le classi della scuola media per accrescere il loro senso di cittadinanza attiva, per non dimenticare e per sviluppare, grazie alla conoscenza e al ricordo, il senso di legalità. Oltre alle lezioni con gli insegnanti e gli incontri con le forze dell’ordine quest’anno l’attività con l’associazione Libera (il Corbino è scuola associata) è stata particolarmente ricca: alla visione di film, scelti in collaborazione tra l’associazione e la referente per la legalità Savini sono seguite conversazioni guidate da rappresentanti del presidio di Augusta a cui i ragazzi hanno partecipato attivamente.