Augusta, centro storico, al via i lavori per realizzare il terzo pozzo

Al via ieri i lavori di realizzazione del terzo pozzo ai Giardini pubblici a servizio del centro storico, che sorgerà accanto al vecchio impianto dimesso perchè non più funzionante a seguito di infiltrazioni di argilla. Gli operai della ditta “Tecnogen srl”, di Mussomeli (Caltanissetta), che si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 21,521 per cento e per un importo di 298.049 euro, hanno allestito il cantiere e stanno effettuando gli scavi per realizzare l’impianto il cui progetto definitivo è stato approvato lo scorso aprile dall’amministrazione comunale.

Settanta i giorni lavorativi per finire l’opera, il pozzo dovrebbe dunque essere pronto a metà di novembre prossimo e si aggiunge all’impianto realizzato poco distante, a novembre scorso, da 5 tra aziende e industrie del territorio che l’hanno donato al Comune.

Una volta realizzato consentirà di non utilizzare più il pozzo privato del cantiere Tringali, requisito dall’ amministrazione già dal 2019, quando si verificò il problema dell’ intorbidimento dell’acqua che tirava su anche argilla. Oggi, infatti, il pozzo privato continua a erogare il prezioso liquido per soddisfare il fabbisogno idrico dell’Isola insieme al pozzo donato dalle aziende. Quest’ultimo, secondo quanto più volte ha ribadito il sindaco Giuseppe Di Mare, “non ha nessun problema, se non quello legato alla pressione delle tubazioni. Più la aumentiamo e più è probabile che aumentino le perdite. Pertanto considerato che per soddisfare l’Isola servono 40 litri al secondo, occorre immetterne in rete circa 65 litri al secondo, di conseguenza 25 se ne perdono dalla tubazione”- aveva dichiarato