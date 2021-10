Augusta, centro per l’impiego da potenziare con fondi regionali, Comune pronto alla stipula della convenzione

C’è anche Augusta tra i comuni sede di centri siciliani per l’impiego che potranno potenziare la struttura così, come prevede il “Piano regionale potenziamento dei centri per l’impiego della Regione Sicilia” finanziato dalla giunta regionale. Lo ha fatto sapere l’assessore Tania Patania che ieri mattina, nella sede distaccata di Catania della Regione, su delega del sindaco, ha partecipato all’incontro con i comuni sede dei centri per l’impiego in Sicilia promosso dall’assessore regionale alla famiglia, Politiche sociali e Lavoro Antonio Scavone: “Ho sottoscritto la disponibilità del nostro Comune alla stipula della convenzione finalizzata a dotare di una nuova e più adeguata sede il centro per l’impiego di Augusta in attuazione al decreto del 26 giugno 2019, modificato con decreto del maggio 2020 ed ulteriori specifiche ed indicazioni del segretario generale del 4 settembre 2020 – ha detto- La nostra amministrazione è pronta ad avviare ogni dovuta procedura affinchè anche questa opportunità per la città di Augusta trovi realizzazione”.

Il “Piano regionale” prevede la possibilità di ristrutturare ogni singola sede dei centri per l’impiego per renderle funzionali e conformi ai dettati normativi. Sono previsti interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento ai fini strutturali, adeguamento alle norme igienico -sanitarie ed agli impianti, rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro anche in termini di rischio Covid.