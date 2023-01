Augusta, Centro comunale di raccolta, verso la realizzazione vicino l’ex Plastjonica

Avrebbe dovuto essere già realizzato in questi anni, visto che il progetto è compreso già nell’appalto sulla raccolta dei rifiuti e Igiene urbana affidato quasi sette anni fa alla Megarambiente e che scade quest’anno, il Ccr centro comunale di raccolta che dovrebbe finalmente vedere la luce quest’anno.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo dell’anno scorso, con la sottoscrizione di questi giorni del verbale di consegna dei lavori alla società che lo dovrà realizzare, come fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica, si è infatti concluso in questi giorni l’iter amministrativo del progetto e ha inizio, dunque, la fase di realizzazione.

“Si tratta di un’ opera nuova, importante e adeguatamente dimensionata per la popolazione di Augusta – spiega Cannavà – e sarà munita delle più moderne attrezzature per facilitare la raccolta dei rifiuti differenziati, prevederà un sistema di riconoscimento delle utenze, un sistema di pesature dei rifiuti, uno spazio dedicato al centro di riuso, un altro destinato allo stoccaggio dei Raee, oltre a un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e un’ area parcheggio utenti con posti riservati per i diversamente abili oltre a una fascia di mitigazione arborea. Il progetto, fortemente voluto da questa amministrazione, individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle indicazioni stabilite”.

La struttura, che nascerà in un’area di proprietà del Comune attigua ai locali dell’ex Plastjonica, sarà organizzata per ricevere la sempre maggiore richiesta di dismissioni di rifiuti vari favorendo l’ incremento delle percentuali di differenziata nonché la riduzione dei rifiuti con il funzionamento del centro di riuso.