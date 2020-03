Augusta, Centro comunale di raccolta e centro di riuso: si avvia l’iter

Il Comune avvia l’iter tecnico e amministrativo per dotarsi del Ccr, il Centro comunale di raccolta necessario per ottimizzare e il servizio di differenziata ancora sotto le percentuali di legge del 65% e di un Centro di riuso per il recupero dei rifiuti. Si tratta di due strutture fondamentali per una buona gestione cittadina dei rifiuti urbani e per dare una seconda vita a qualcosa piuttosto che buttarlo nella spazzatura, previsti il primo nell’ambito del nuovo appalto settennale e multimilionario dei rifiuti solidi urbani che risale al 2016 e l’altro nel progetto ministeriale “Fare con meno” finanziato dal ministero dell’Ambiente del 2015 e di cui i 750 mila euro previsti sono già stati spesi in buona parte per altri interventi progettuali.

Per entrambe le opere è stato nominato nei giorni scorsi il Rup, il responsabile unico del procedimento nella persona del dipendente dell’ufficio tecnico comunale Massimo Sulano, che avrà il compito di seguire la progettazione e la realizzazione delle strutture. “Il Ccr sorgerà in un terreno adiacente alla ex Plastjonica, la sede del settore Ecologia, in contrada Balate e consentirà il conferimento di ogni genere di rifiuto dal lunedì al sabato anche in orari pomeridiani – ha scritto su Facebook l’assessore all’Ecologia Omar Pennisi – Occorre dire che quest’opera verrà completata nel corso della prossima amministrazione, ma posso dire con assoluta certezza che questa amministrazione comunale concluderà il proprio mandato lasciando una progettualità e un iter tecnico e amministrativo già in avanzato stato di realizzazione”.

Il progetto avrebbe potuto vedere la luce o quantomeno essere avviato già prima, considerata anche la grossa difficoltà della raccolta degli ingombranti da parte della stessa Megarambiente e delle lunghe attese con cui devono fare i conti gli utenti per sbarazzarsi di qualche rifiuto più grosso e dovrà essere completato entro il 2023, data di scadenza dell’appalto e come da capitolato. “Il Ccr era un obbligo contrattuale firmato dall’allora assessore Danilo Pulvirenti a luglio 2016, dimessosi negli scorsi mesi. Uno dei tanti servizi non resi a noi che paghiamo la Tari al Comune”– ha polemizzato il consigliere comunale ed ex vicesindaco grillino Giuseppe Schermi che contesta anche la scelta del sito dove dovrebbe sorgere il centro di raccolta e che ci verrebbe “donato dalla amministrazione uscente: un terreno da bonificare, perchè anche sotto questa amministrazione è stato usato come discarica di rifiuti speciali”

di Cettina Saraceno