Augusta, cellulare alla guida, senza cinture, assicurazioni e revisione: il bilancio delle multe della Polizia locale

Continuano i controlli di polizia stradale nel centro urbano di Augusta da parte della Polizia locale che ha svolto e ha in corso posti di controllo per la verifica del rispetto delle regole al Codice della strada. Numerose sono le sanzioni elevate dall’ inizio dell’ anno, per le violazioni che minano nel concreto la sicurezza di pedoni e automobilisti e che sono scattate per l’ uso del cellulare alla guida, il mancato uso del casco allacciato, le scoperture assicurative, le mancate revisioni periodiche e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Dall’ inizio dell’ anno, nei posti di controllo, sono stati passati al vaglio degli agenti di Polizia locale 230 veicoli. Dai report, è emerso un discreto e apprezzabile regolare uso del casco protettivo, di contro si è registrato un marcato utilizzo del cellulare alla guida, con 13 sanzioni accertate, 13 ritiri di patente per un totale di 197 giornate di sospensione patente (tra sospensioni brevi e sospensioni disposte dalla Prefettura di Siracusa) e 65 punti di patente decurtati.

Per la scopertura assicurativa sono state accertate 15 violazioni con relativi sequestri e 80 punti decurtati, e una revoca di patente per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro per scopertura assicurativa.

Per il mancato rispetto delle revisioni periodiche sono state accertate 39 violazioni con relative sospensioni dei veicoli dalla circolazione sino ad avvenuta revisione periodica. Per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sono state accertate 47 violazioni con 230 punti decurtati e consequenziale segnalazione della patente in Prefettura, che, in caso di reiterazione nel biennio, comporta la sospensione della patente da parte della Prefettura per un periodo previsto dal Codice della strada che va da un minimo di 15 giorni a un massimo di due mesi.

Per l’attività svolta dalle pattuglie auto e moto montate, il comandante della Polizia locale Salvatore Dadone ha espresso apprezzamento nei riguardi di tutto quel personale, che “ha espletato con professionalità e diligenza il proprio lavoro a presidio della sicurezza di tutti gli automobilisti e pedoni , e che opera anche per garantire la sicurezza a coloro che, ahimè mostrano, con atteggiamenti o fatti, aberrazione e ostilità al rispetto delle regole. Ciò nell’ assunto che, il mancato rispetto delle regole al Codice della strada può essere causa di lesioni anche mortali, nel riguardi di se stessi e/o familiari senza alcuna distinzione di sorta”.

“Non bisogna abbassare la guardia e sensibilizzare tutti gli automobilisti al rispetto delle regole per la salvaguardia della vita propria e degli altri”– si legge in una nota in cui l’ assessore alla Polizia locale Domenico Santi si ritiene soddisfatto delle attività intraprese dal comandante e da tutti i componenti che quotidianamente si impegnano per raggiungere questi obbiettivi,